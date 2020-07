Anthony Fauci advierte que “realmente no es bueno” lo que pasa con el coronavirus en EE.UU.

El especilista explicó que se requieren medidas más eficientes que detengan el brote.

También expresó que el incremento de casos en algunas ciudades podría ser la respuesta a una prematura reactivación de las actividades.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advierte que en Estados Unidos el pronóstico sobre el coronavirus “realmente no es bueno”.

Este lunes, el especialista expresó sus opiniones a través de un Facebook Live con Francis Collins, Director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

En medio de la conversación, Fauci indicó que el manejo de la enfermedad en el país “realmente no es bueno” y agregó que se requieren medidas más eficientes que detengan el brote.

“Todavía estamos hasta las rodillas en la primera ola de esto. Y yo diría que esto no se consideraría una ola. Fue un aumento o un resurgimiento de infecciones superpuestas sobre una línea de base “, dijo con respecto al incremento de casos que se han reportado en los últimos días.

También expresó que dicho incremento en algunas ciudades podría ser la respuesta a una prematura reactivación de las actividades.

“Una serie de circunstancias asociadas con varios estados y ciudades que intentan abrirse en el sentido de volver a alguna forma de normalidad ha llevado a una situación en la que ahora tenemos casos récord”, dijo.

Sus advertencias se contraponen a los comentarios que el presidente Trump hizo el 4 de julio, cuando indicó que 99% de los casos son “totalmente inofensivos”.

Sin embargo, para el especialista “es una situación grave que tenemos que abordar de inmediato”, reseñó USA Today.

Estos son algunos de los datos más recientes sobre el coronavirus en Estados Unidos, según la Universidad John Hopkins:

En estos momentos, se están reportando unos 50,000 casos positivos de Covid-19, lo que establece niveles récord en los casos diarios.

Hasta la fecha, casi 3 millones de personas se han contagiado con coronavirus.

Hasta la fecha, se han reportado más de más 130,000 muertes a causa del virus.

Al menos 32 estados del país registraron esta semana un incremento en nuevos casos con respecto a semanas pasadas.

Fauci, quien constantemente ha informado sobre los avances o retrocesos de la pandemia en Estados Unidos, la semana pasada alertó que los contagios por coronavirus podrían incluso alcanzar los 100,000 casos diarios si no se tomaban medidas oportunas para controlar la situación. Su advertencia fue manifestada ante el Congreso del país y una semana después se van cumpliendo sus pronósticos.

Grupo de científicos alerta sobre transmisión del Covid-19 por aire

Un grupo de más de 200 científicos publicó este lunes una carta en la que asegura que los estándares de distancia social frente a la pandemia del coronavirus son “insuficientes” y pide a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión del virus por aire.

La misiva, adelantada este fin de semana a los diarios The New York Times y The Washington Post y publicada hoy en la revista científica “Clinical Infectious Diseases”, pide a la comunidad médica y a los organismos internacionales reconocer los riesgos de transmisión de la COVID-19 más allá de dos metros establecidos como distancia de seguridad en la mayoría de países, reseñó Efe.