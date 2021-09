Para finalizar su obra, el cantante publicó un ultrasonido que, en lugar de un bebé, representó una porta de su nuevo álbum. Al pie de estas fotografías, las cuales ya contiene 2 millones de me gustas, el artista escribió lo siguiente: “¡Sorpresa!, no puedo creer que finalmente anunciaré esto, mi pequeño ‘paquete’ de alegría “Montero” vence el 17 de septiembre”.

Se burla de la portada de Drake; El rapero Lil Nas X sorprende al confesar que está ’embarazado’ y muestra a su ‘bebé’

Cabe destacar que no ha sido la única ocasión en la que el rapero Lil Nas X ha dado de que hablar, ya que fue de acuerdo con el portal ELLE, hace unos días el cantante “se burló” de la nueva portada del disco de Drake, el cual mostraba 12 emojis de mujeres embrazadas para su álbum más reciente Certified Lover Boy y después el rapero hizo lo mismo pero ahora con hombres.

En otra ocasión, justo en su presentación para los premios BET y mientras cantaba su más reciente éxito, Call me by your name, el cantante besó a dos de sus bailarines, todo con el fin de visibilizar a la comunicad LGBTQ+ dentro y fuera de su género musical. Mientras que en otra ocasión sorprendió al vender varios tenis deportivos con gotas de su sangre. PUEDES VER EL VIDEO DE TIKTOK AQUÍ