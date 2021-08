La actriz Scarlet Ortiz estuvo a punto de morir tras un mal diagnóstico que resultó ser COVID

La protagonista de ‘Secreto de Amor’ fue recogida en el hospital por su esposo el también actor Yul Burkle

Visiblemente conmovida y asustada, narró los momentos de terror que vivió La actriz Scarlet Ortiz, vivió casi un mes de terror por un mal diagnóstico que terminó siendo COVID y así, la protagonista de ‘Secreto de Amor’ estuvo al borde de la muerte, sin embargo, salió adelante y ahora en un video hace tremenda súplica a la gente que no se cuida por la pandemia. Hace unos días, el actor Yul Burkle, esposo de Scarlet Ortiz, impactó con un video en el que narra junto a su hija cómo recogen afuera del hospital a la protagonista de telenovelas, tras una estadía de varios días a causa del contagio que tuvo por COVID en el que su vida estuvo en peligro. Scarlet Ortiz estuvo muy grave por COVID “El motivo de este video es para expresar la alegría que hoy tengo y de agradecer a Dios por encima de todo que me permite de nuevo estar con mi CARAOTICA @ortizscarlet estos últimos días descubrí que es poner buena cara a los tiempos MALOS y lo digo porque trate al máximo reír, bromear y ser yo cuando por dentro estaba derrumbado al saber que mi media naranja está muy mal. Mi aprendizaje de todo esto es “ que no hay nada más grande que Dios… el amor y la familia “ lo demás lo material no vale nada si no tenemos en el corazón lo antes mencionado”, escribió como descripción Yul Burkle. En las imágenes se puede ver cómo el actor junto a su hija acuden muy emocionados al hospital para recoger a la actriz Scarlet Ortiz tras varios días grave por COVID, quien visiblemente conmovida los abraza al verlos y saber que libró ese terrible final que muchas personas han tenido en el último año y medio de pandemia.

“Ya puedo respirar”, aseguró la actriz Scarlet Ortiz tras contagiarse de COVID “Volver a abrazarlos, volver a respirar por mi misma! Volver!!! 20 días de Covid, de los días más difíciles de mi vida! Y la vida me enseñó que cada respiro es el hoy el hoyyyyy que es hoy qué hay que cuidarse, qué es hoy hay que agradecer! Mañana les cuento un poco! Graciasssss por sus bendiciones! Los amooooo!!! Estoy BIEN! LO LOGRAMOS! @yulburkle @barbarabrianaburkle los amooooo!”, escribió la actriz antes de sorprender en un video donde habló de lo sucedido. Ahora, en un video de 7 minutos de duración, Scarlet Ortiz utilizó su cuenta de Instagram para conmover a todos con la historia de terror que vivió tras acudir al doctor y que le dijeran que se fuera a descansar a casa porque no tenía ‘nada’, cuando pasaron los días y se agravó y resultó que tenía COVID.

El doctor le dijo que no tenía ‘nada’ y la mandó a su casa a ‘descansar’ Desde su casa, con su cabellera lacia negra y perfectamente maquillada y visiblemente seria y mejor de salud, Scarlet Ortiz quiso grabar un video para contar su experiencia de terror: “Tengo ya 22 días de haber pasado por un rato muy amargo, creo que los días más duros de mi vida, pero estoy bien, estoy negativa, sigo en tratamiento en casa pero lo logré…”, comenzó diciendo. Pero con el afán de crear conciencia sobre la seriedad que representa el COVID y las vacunas, Scarlet Ortiz relató lo que vivió: “…Fui empeorando y cuando ya decido a los 10 días que decidimos ir al hospital, el primer lugar a donde fui el doctor dijo que era normal que no estuviera respirando bien que mi oxigenación en la sangre no estaba baja, que me fuera a mi casa a ver televisión y a relajarme, que en dos días yo iba a estar bien…”, comentó.

El COVID casi le arrebata su vida a Scarlet Ortiz “…En el estado en que me encontraba, ya no podía casi caminar ni respirar, mi hermana gracias a Dios decide junto con Yul y conmigo llevarme a otro hospital y es donde gracias a Dios me internan por dificultad para respirar porque inmediatamente cuando me hacen la placa, tenía la oxigenación en la sangre muy baja y pues neumonía en los dos pulmones… llegó un momento en el que ya no podía respirar por mi, gracias a Dios nunca fui intubada, sino fue todo con máscara de oxígeno muy fuerte”, contó la actriz. Y Scarlet Ortiz enfatizó en su estado de salud: “No me la podía quitar (la máscara de oxígeno)… perdón todavía me ahogo un poquito… Sólo les pido por favor que se cuiden, esto no es fácil, no fue fácil vivirlo pero qué maravilloso poder estar vivo, fueron días muy fuertes para mí, para mi familia, lo superamos, lo libramos y no podemos bajar la guardia”, dijo con la voz entre cortada.

Tras casi morir por COVID, Scarlet Ortiz hace suplica a la gente Scarlet Ortiz recalcó que no a todo mundo le da igual: “Yul resultó positivo y tuvo síntomas realmente sólo un día que estuvo mal, yo al contrario, yo estuve realmente mal con la fortuna que hoy puedo estar aquí ante ustedes y hablarlo… Cuídense, a usar la máscara, a guardar la distancia, hay miedo y es lógico pero no por eso podemos vaciar nuestra alma y dejarnos llevar por eso”, manifestó. Los comentarios de la gente en la cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’ donde se reprodujo el video, aseguraron: “No cree en la vacuna, le dio covid se vio muy mal, tiene miedo pero no cree en la vacuna “, “Me gustó como se expresó porque no anda como los otros artistas promocionando la ignorancia de la vacuna desde que les da el virus”, “Es fuerte de verdad yo tengo 4 meses que me dio y todavía siento cansancio”, “Y pensar que algunos ..ni creen en esta pandemia”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO SCARLET ORTIZ SOBRE EL COVID

Además de Scarlet Ortiz, también Paty Navidad dio positivo a COVID-19 La hermana de Paty Navidad declaró a la mexicana como mentalmente incapacitada para poder salvarla del COVID-19, enfermedad que Paty juraba y perjuraba que no era real, diciéndole a los doctores que la actriz tenía un tumor en el cerebro, el cual la hacía perder la noción de lo que decía y hace. Vaya que las cosas se pusieron bastante complicadas para la actriz Paty Navidad, ya que después de haber sido internada a causas de COVID-19, enfermedad que la mexicana juraba y perjuraba que no existía, su hermana Yadira la declaró mentalmente incapacitada para poder salvarla de una peor reacción.

La salud de Paty Navidad se complicó más, su hermana la declara mentalmente incapacitada Después de que la actriz Paty Navidad estuvo comentando a través de redes sociales que el COVID-19 no existía y que solamente eran "inventos del gobierno", comentando incluso la posición que tenía respecto a las vacunas, fue a finales de julio que se dio a conocer que la mexicana había dado positivo a COVID-19. De acuerdo con el portal TV Notas, se informó que se había contagiado durante las grabaciones del programa MasterChef Celebrity México, donde tras realizarse pruebas a participantes después de que un chef saliera positivo, ese jueves, después de esta prueba, se daba a conocer la noticia del contagio de Paty, provocando que desalojaran el set y comenzaran a sanitizarlo, y suspendieran una vez más las grabaciones.

Su hermana decidió internarla y declara mentalmente incapacitada a Paty Navidad Tras esto, las cosas no han ido nada bien para la actriz, ya que con el pasar del tiempo, su estado de salud se complicó aún más, a tal grado de que su hermana la declaró mentalmente incapacitada para poder salvarla de una caída peor ante esta enfermedad, ya que Paty Navidad se negaba a tomar ningún medicamento. Días posteriores a este suceso, el portal de TV Notas, sacó un articulo en donde se hablaba de la actual situación de la actriz, comentando lo complicado que ha sido para la mexicana este proceso, ya que conforme pasó el tiempo necesitó de ayuda médica, ya que su oxigeno no estaba muy bien que digamos.

"Ella creía que solo era una gripe", hermana de Paty Navidad la declara mentalmente incapacitada El portal pudo entrevistar a una persona cercana a la familia de Paty Navidad, en donde comentó todos los acontecimientos que vivió la actriz durante su contagio, iniciando con que la también cantante continuaba aún en el hospital de Interlomas, conectada a un oxígeno, sin embargo se encontraba estable. Ante esto, el sitio de noticias le preguntó al conocido el cómo Paty había llegado hasta un hospital, ya que ella, en su momento, comentó que se encontraba bien, a lo que respondió: "Fue su hermana Yadira, quien en un ataque de desesperación decidió internarla, pues Paty se negaba a tomar medicamentos y su salud empeoraba cada día más".