De acuerdo con el New York Post, un grupo de talibanes asesinó a sangre fría a un cantante de folk afgano. La ejecución se llevó a cabo después de que los talibanes dieran a conocer que ellos consideran que la música está prohibida, según las reglas del Islam; ese sería el principal motivo de la muerte de Fawad Andarabi.

El hombre no había cometido delito alguno, tan sólo cantaba y alegraba a los demás con su música. Medios de comunicación se acercaron al portavoz de los talibanes, preguntando sobre este suceso a lo que él mencionó que los insurgentes investigarían el incidente, pero no tenían más detalles sobre el asesinato.

Talibanes ejecutan cantante Afganistán: La muerte de Andarabi

Si bien, la familia en un principio no deseaba hablar sobre la muerte del cantante, después de unos días accedieron a una corta entrevista. The Associated Press, fue el medio por el que la familia del cantante deseó comunicar la noticia de la muerte, mencionando como había ocurrido y que ‘motivos’ les dieron ante la ejecución de Fawad.

En la entrevista, ellos mencionaron que fue lo que pasó con el cantante de música folk, señalando que se debió a una de las tantas nuevas reglas que interpuso el grupo islámico serían la causa de las nuevas muertes que se están generando en el país de Oriente Medio que enfrenta una lucho por la libertar y sus derechos. Archivado como: Talibanes ejecutan cantante Afganistán