Fallece la actriz italiana Silvia Gambino de “Escenas de Matrimonio”

La actriz de ‘Escenas de Matrimonio’ perdió la vida debido al cáncer que padecía

El ex esposo de la actriz dio a conocer la noticia

Estas son las actrices que han fallecido estas últimas semanas

Fallece actriz Silvia Gambino: La actriz española de origen italiano, Silvia Gambino falleció a sus 57 años a causa del cáncer. La actriz que protagonizó a ‘Rosita’ en ‘Escenas de Matrimonio’ se despidió de este mundo éste 4 de abril. Los amigos cercanas a la actriz se despidieron de ella a través de Instagram.

Los fans de Silvia, recordaron sus mejores papeles en series como Escenas de Matrimonio y Noches de Fiesta. Fue su ex esposo el actor y director Alberto Closas, quien dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales. Fueron sus fans quienes tomaron su red social para mandar condolencias y mensajes de apoyo, además de recordar sus actuaciones estelares.

Fallece actriz Silvia Gambino: Su ex esposo dio a conocer la noticia

“Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos “Rosita””, escribió el director y actor Alberto Closas, quien estaba casado Silvia. Por medio de Instagram, los fans mandaron sus despedidas hacia la italiana.

“Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos “Rosita”. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el Cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón, nos vemos, ciao”.