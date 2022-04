¿Sus últimas apariciones?

La actriz, no solo dejó su huella en Disney o en Senfield. Harris, se destacó por la versatilidad que producía al hacer algún papel en televisión y demostrar que podía salir de lo común para marcar un camino en los diferentes papeles que obtenía; entre ellos, destaca su participación dentro de Peter Pan o prestando su voz para personajes animados, como en Tarzán II.

“The Looney Tunes Show , Curb Your Enthusiasm , The Suite Life of Zack & Cody , iCarly , ER , Mind of Mencia , Phil of the Future , Dave the Barbarian , Kim Possible , La familia orgullosa ,House of Mouse , Sabrina la bruja adolescente , Godzilla: La serie , The Wild Thornberrys , Hercules , Cybill”, fueron parte de las series en que apareció, según informó Deadline.