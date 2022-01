Fallece actor Daniel Guerrero: El mundo de la televisión y la radio se viste de luto por la pérdida de el Galán de Galanes, Daniel Guerrero quién falleció a los 76 años. El intérprete de telenovelas como: Tu mundo y el mío o Por siempre amigos, falleció este sábado 16 de enero del 2021, según lo indicaron sus familiares.

El lamentable desenlace lo dio a conocer su esposa quien es Zulma Faiad y sus hijas, fruto de esta relación, Daniela y Eleonora, según indica el portal People en Español. Además, la asociación actoral en Argentina también lo confirmó y despidió a Daniel Guerrero.

La hija del actor Daniel Guerrero, Eleonora, quiso dedicarle un conmovedor mensaje diciéndole adiós y agradeciéndole todos los aprendizajes. Recalcando que se siente triste por su pérdida y que jamás dejará de amarlo:

No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento. Les cuento porque sé del amor que le tienen y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso…Se lleva mi historia y me deja todos los recuerdos, el amor y lo vivido, nunca va a estar muerto en mi corazón, nunca va a estar muerto…Te amo con mi alma papá, ahora ya no sufrís más”, escribió en Facebook.