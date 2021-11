Muere querido actor de Grey’s Anatomy (FOTO)

El mencionado musical se convirtió en su primera aparición pública hace 60 años. La primera vez que el reconocido histrión llegó a la televisión fue en 1964 en “The Dick Van Dyke Show”, según The Sun. El cercano amigo del actor no reveló la causa de la muerte.

Con personajes en “Frankenstein Meets the Spacemonster”, “Little Big Man”, “The World’s Greatest Lover”, “Foul Play”, “Shoot the Moon” y “Querida, encogí a los niños”, Lou Cutell destacó sus talentos para la actuación. El actor también destacó en su papel en “La gran aventura de Pee-Wee”.

Luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del actor Art LaFleur a consecuencia de la enfermedad de Parkinson, con la cual libraba una batalla desde hace 10 años, aficionados al beisbol y admiradores del séptimo arte recordaron su participación en la película The sandlot.

Expresan sus condolencias tras la partida del actor Art LaFleur

Art LaFleur apareció también en series como Los ángeles de Charlie, M.A.S.H. y El increíble Hulk, además de Cold Case, The Mentalist y Malcolm in the Middle. Luego de que su esposa compartiera la inesperada noticia de su fallecimiento, las condolencias no tardaron en hacerse presentes:

“Mi corazón está roto por ti porque él siempre fue tan amable conmigo cuando lo vi, un alma tan genuina. Descansa en paz, Art”, “Lamento mucho su pérdida, mis oraciones y condolencias están para usted y su familia. Parece que un gigante gentil es un gran corazón. Que descanse en paz”, “Es muy triste escuchar esta noticia. Art hizo que todo fuera mejor cuando estaba en él”. Archivado como: Muere actor Grey’s Anatomy