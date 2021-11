¿Presentía su muerte?

En un video que está disponible en sus redes sociales, publicado el pasado 24 de julio, el actor Florin Opritescu compartió con sus seguidores que padecía leucemia, enfermedad que finalmente terminaría con su vida: “Pasé por un proceso bastante complicado desde el mes de octubre del año pasado”.

“Me diagnosticaron leucemia. He estado luchando con esta enfermedad y le gané, como no podía ser de otra manera. Los que me conocen ya saben como quiero la vida y como quiero a la gente que está en mi vida y la fe que tengo y así he hecho todo más fácil”, expresó el actor (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).