Al parecer, a Daniella Álvarez le amputarían su pie izquierdo, pero algo salió mal

Ex reina de belleza, quien fue Miss Colombia 2011 – 2012, sale de operación y envía contundente mensaje

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar”, expresó en redes sociales

Luego de someterse a tres operaciones, la ex reina de belleza Daniella Álvarez, ex Miss Colombia 2011 – 2012, confirmó que le amputarían su pie izquierdo, pero al parecer algo salió mal a decir de las fotos que compartió en sus redes sociales. Al salir de la operación, envió un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram que no pasó desapercibido.

Desde hace unos meses, el estado de salud de la modelo Daniella Álvarez causó preocupación, y el pasado 18 de mayo, se supo que la ex reina de belleza tuvo tres cirugías de emergencia debido a una masa anómala en su abdomen.

En su última publicación en Instagram, Daniella Álvarez compartió una serie de fotografías en las que es evidente que la operación no fue lo que ella esperaba y así se expresó:

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré. ‘Pies, para que los quiero si tengo alas para volar’, vamos para adelante!!!”.

A pesar de estos difíciles momentos, la ex Miss Colombia conserva el buen ánimo, además de estar acompañada de sus seres queridos, quienes le expresaron su apoyo y cariño.

Famosas como las actrices Ana Martin, Lorna Cepeda y Juana Arias, así como la conductoras Alejandra Espinoza, Veneno Sandoval y Clarissa Molina, sin contar a la cantante Cristina Eustace, la periodista Mandy Fridmann, la productora Natalia Ramírez y el conductor Orlando Segura, le mostraron su apoyo a la ex reina de belleza Daniella Álvarez.

El cantante colombiano Sebastián Yatra posteó emoticones de corazones rojos y unas manitas haciendo oración, mientras que la conductora colombiana Adriana Betancur dijo: “Eres la más grande, Dany, si en algo podemos influenciar a los demás es dando ejemplo y tú lo has dado a todos y en todo. Mi admiración, respeto y el triple de amor del que ya te tenía”.

Por su parte, la actriz colombiana Carmen Villalobos conmovió con el mensaje que le dedicó a Daniella Álvarez: “Dany, que gran fortaleza la que tienes!!! Todos estuvimos muy pendientes de ti!!! Que gran lección de vida nos estás dando!!! Dios y la Virgen te guarden y te iluminen para que, así como dices tú, puedas enfrentar todos los retos que te vienen en tu nueva vida!!! Un abrazo enorme”.

La modelo y empresaria colombiana Daniela Ospina, hermana del portero colombiano David Ospina, también le dedicó unas palabras a la ex Miss Colombia: “Dany, y aquí felices de que nos sigas contagiando con tu amor y tu alegría, y sobre todo, de disfrutar de tu corazón”.

