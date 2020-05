El cuerpo del ex luchador profesional, Shad Gaspard, fue encontrado la madrugada del miércoles en Venice Beach, en Los Ángeles.

Gaspard, de 39 años, estaba a unos 50 metros de la costa cuando fue visto por última vez por un socorrista el pasado fin de semana.

De acuerdo con medios locales, Gaspard nadaba el domingo junto a su hijo cuando desapareció; el niño fue rescatado.

El cuerpo del ex luchador profesional de World Wrestling Entertainment, Shad Gaspard, fue encontrado la madrugada del miércoles en Venice Beach, en Los Ángeles, California, donde fue atrapado por una oleada el fin de semana pasado, dijo la policía.

#PierIC at 2:19AM @lacolifeguards @LACOFD @LAPDHQ respond to #VenicePier to a report of a body along the shoreline that matches the description of Sunday’s missing swimmer. Crews on-scene extricate from the water and transfer to @lacountymec pic.twitter.com/b5xYmCOBkj — LACoFD Lifeguards (@LACoLifeguards) May 20, 2020

Los oficiales de patrulla fueron llamados alrededor de la 1:25 a.m. por una persona que informaba que un cuerpo había sido arrastrado a la arena, según un comunicado del Departamento de Policía.

“El difunto fue identificado como Shad Gaspard y los familiares fueron notificados”, dijo. Gaspard desapareció el domingo pasado después de nadar con su hijo de 10 años, Aryeh.

Police confirm that LA lifeguards found Shad Gaspard’s body on Venice Beach this morning and he has passed away. Sending all the love to his family and friends at this terrible time. He left this world making sure his son lived to see another day – that’s the man he was. pic.twitter.com/FMWaNTCcZj — Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) May 20, 2020

El niño fue rescatado y varios otros nadadores lograron salir del agua de manera segura.

Gaspard, de 39 años, estaba a unos 50 metros (46 metros) de la costa cuando fue visto por última vez por un socorrista, dijo la policía. Una ola se estrelló sobre él y fue arrastrado al mar.

Body Found on Venice Beach Identified as Ex-WWE Superstar Shad Gaspard https://t.co/4jxaWwmf7I — TMZ (@TMZ) May 20, 2020

Su esposa, Siliana Gaspard, emitió un comunicado el martes agradeciendo a las autoridades y fanáticos.

“Nos gustaría expresar nuestra gratitud a los primeros en responder que rescataron a Aryeh y a los socorristas, guardacostas, buzos, bomberos y departamentos de policía por sus continuos esfuerzos para ayudar a encontrar a nuestro querido Shad”, dijo el comunicado.

RIP Shad Gaspard. #RIPShadGaspard Former WWE wrestling star died saving his sons life.

💔🙏 pic.twitter.com/jw9JFRCPol — Aryn Habeeb (@ArynHabeeb) May 20, 2020

La declaración había mantenido la esperanza: “Shad es un luchador, un guerrero y un alma mágica. Estamos esperando y orando por su regreso seguro. Como familia, les agradecemos a todos por su preocupación y buenos deseos. Continúa enviando tu positividad y oraciones a nuestro querido Shad”.

Gaspard ganó prominencia en la WWE como la mitad del grupo de equipo Cryme Time, junto con su compañero, JTG.

Shad Gaspard died to make sure that his son was rescued and taken to safety before himself. He died saving his sons life. This is what a real man looks like. This is what a Hero looks like. This is what being a DAD looks like…#RIPShadGaspard pic.twitter.com/v53tSTLriF — I'm Not Voting For Joe (@ThexImiko) May 20, 2020

Después de retirarse de la WWE en 2010, Gaspard ha tenido pequeños papeles en la televisión y en películas, incluida la comedia de 2015 de Kevin Hart “Get Hard”.