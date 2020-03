El novio de Yalitza Aparicio dejó a su pareja e hijo cuando conoció a la actriz mexicana

De acuerdo a Wendy, ex pareja de André Montes, la actriz estaba enterada de esta relación

“Él es un macho, pero por eso ahora le agradezco a Yalitza que me lo haya quitado”, dijo Wendy

A pesar de que Yalitza Aparicio parecía estar viviendo un romance de ensueño, todo indica que las cosas no son así, pues de acuerdo a una publicación, su actual novio, llamado André Montes, dejó a su pareja e hijo cuando conoció a la actriz mexicana.

Según la revista, fue la propia ex novia de André Montes, de nombre Wendy, quien reveló el pasado oculto del joven de 24 años que tiene enamorado a la protagonista de la película “Roma”, del director Alfonso Cuarón.

De acuerdo a Wendy, Yalitza Aparicio sabía que André Montes tenía mujer e hijo cuando cuando comenzó su relación sentimental con él y ni eso la detuvo.

La ex del novio de Yalitza Aparicio revelo a una publicacion que es un macho, golpeador y no da pensión a su hijo

“En octubre del año pasado, André me dijo que quería que yo sacara un préstamo para hacer el bautizo del niño, así que conseguí 30 mil pesos, pero luego él me salió con que iba a ser su fiesta de cumpleaños y utilizamos el dinero para eso”, comentó Wendy.

La ex pareja del actual novio de Yalitza Aparicio prosigue: “El 12 de octubre estábamos celebrándole, y como a las diez de la noche, llegó Yalitza con dos amigos; ese fue el día que la conocí en persona. Ella estaba ahí como una celebridad. Mi suegra le dijo: ‘Mira, éste es el hijo de André’, y yo lo estaba amamantando”.

Wendy asegura que la actriz mexicana estaba consciente de que André tenía mujer e hijo: “Ella sabía que yo era su mujer, que tenía un hijo e igual le valió”.

Después de relatar uno de los momentos en que André Montes la golpeó, Wendy aprovecho para enviarle un contundente mensaje a la actriz mexicana: “Él es un macho, pero por eso ahora le agradezco a Yalitza que me lo haya quitado. No le deseo que le haga lo mismo que me hizo, pero si se lo hace, sabrá lo que se siente”.

Para finalizar, Wendy asegura que decidió contar toda esta historia para que la gente descubra como son los dos:

“Pido que se haga responsable, porque además de que no me da pensión, me dejó endeudada. Doy la cara porque quiero que la gente se dé cuenta de como son él y ella” (Con información de Agencia México).

Recibe nuevo reconocimiento

Esta noticia no podía venir en peor momento para Yalitza Aparicio, ya que según informó el Periódico El Nacional, la actriz mexicana obtuvo un reconocimiento por parte del Festival de Cine de Sao Paulo en Brasil como mejor actriz internacional por su participación en la película “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Hasta el momento, Yalitza Aparicio no ha dado ninguna declaración al respecto a algún medio de comunicación o se ha manifestado a través de su redes sociales sobre la entrevista que dio Wendy, la ex pareja de su actual novio, André Montes.