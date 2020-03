Julio César Chávez Junior habla de manera honesta sobre su padre

Revela que usó drogas y que nunca será como la leyenda

Destapa su vida al Escorpión Dorado

Julio César Chávez Junior, dice que está totalmente curado de las adicciones que le han impedido brillar en el boxeo como lo hiciera su padre, Julio César Chávez. de quien dice, “lo cuidé desde los 20 años y yo fui quien lo metí a rehabilitación”, y cuando eso sucedió fue cuando se destrampó, además revela que él le gustaba al Saúl Canelo Álvarez, esto durante la transmisión del Escorpión Dorado, en el segmento de Escorpión al volante.

Cuando la “Leyenda del Boxeo” estuvo encerrado en su proceso de recuperación, “descansé, dije: ‘nunca voy a ser como mi papá’, pero aproveché que estaba ahí encerrado y comencé a portarme mal… Comencé ya grande, a los 23 años. Mi papá era muy estricto, no me dejaba ni tener novia. Me levantaba a las cinco de la mañana durante diez años y cuando se fue, pues me vi como un chavo con mucho dinero y me apendejé…”, dijo en entrevista en el segmento el “Escorpión al volante” del youtuber Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado.

“Fue algo horrible vivir 15 años en su adicción. Mucha gente entraba a la casa y le hacía cosas, le decían groserías, le faltaban al respeto. Como niño vi muchas cosas malas. Fue mucho mejor que mis papás se divorciaran y cuando comencé a boxear a los 21 años se motivó y dejó las drogas, si no pasaba eso, se hubiera muerto”, confesó.

El video completo se puede ver en la página de Youtube y la gente se dará cuenta de los detalles más íntimos de la vida del hijo de la leyenda del boxeo con el Escorpión al volante, mejor conocido como Escorpión Dorado.

Durante la entrevista que realizan a bordo de un vehículo, el hijo de la leyenda se sincera con el Escorpión Dorado, en el segmento de Escorpión al volante y dice que él fue quien metió a su padre a rehabilitación y que en ese momento fue cuando utilizó drogas ya después de los 21 años.

Incluso dice que su papá fue tan estricto que ni lo dejaba tener novia y que no probó ni una gota de alcohol ni visitó antros hasta los 23 años.

También reconoce que ni él ni nadie podrá obtener los logros que tuvo su padre ya que son únicos, pero adelantó que tendrá más peleas y que hará todo lo posible por hacer lo mejor.

Esta publicación tenía la noche de este 14 de marzo casi el millón de visualizaciones y decenas de comentarios de la gente que a continuación dejaremos para que las conozca.

Julio César Chávez Junior estuvo recientemente en el ojo del huracán por una supuesta detención y además por polémicos videos en donde da a conocer su postura ante ciertos temas, uno de ellos sobre la pobreza.

Además, estuvo suspendido por problemas con las drogas, pero dice que ya está totalmente repuesto y que está listo para regresar al cuadrilátero.

En la entrevista el hijo de la leyenda dice que “al Canelo yo le gustaba, en serio, por eso me bajó de peso tanto, yo le gustaba… Me veía muy bonito, sí tiene lo suyo (Canelo), pero te lo juro”.