Ante la inesperada muerte de Ray Reyes, los ex integrantes de Menudo le dedicaron emotivas despedidas

El cantante murió a los 51 años a consecuencia de un infarto

Los últimos mensajes de Johnny Lozada, Charlie Masso y Ricky Meléndez son conmovedores Ante la inesperada muerte de Ray Reyes, ex integrante de Menudo a los 51 años a causa de un infarto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y son sus ex compañeros de grupo quienes conmovieron a todos con las despedidas para su amigo: Johnny Lozada, Ricky Meléndez y Charlie Masso se hicieron presentes. Ray Reyes perteneció a Menudo desde sus inicios y fue en 1985 cuando decidió partir del grupo, pero antes estuvo compartiendo con figuras que ahora son internacionales como Ricky Martin, Johnny Lozada, Charlie Masso, Sergio Blais y Ricky Meléndez. Ex integrantes de Menudo se despiden de Ray Reyes El primer ex integrante de Menudo en manifestar su profunda tristeza por la muerte de Ray Reyes fue Charlie Masso que también convivió con él por varios años e inclusive en el exitoso ‘Reencuentro’ de finales de los 90 y principios del 2000 cuando reaparecieron todos ya como unos adultos. “Con mucha tristeza por tu partida! Desde chicos compartimos una hermandad y hoy, muy triste por tu partida! Nos queda todo lo vivido! Mi más sentido pésame a Doña Carmen, a Raúl, a Marcos, Ceci y a toda la familia, mucha fortaleza. Descansa en paz, Ray!”, redactó Charlie Masso sobre su ‘hermano’.

Las condolencias a Charlie Masso no se hicieron esperar Ante las emotivas palabras de Charlie Masso, las reacciones aparecieron: “Son las 6 y media y no has llegado, nuestro avión ya tiene que partir Descansa en paz”, “no por favor no es cierto no puede ser por favor explíquenme alguien, qué fue lo que le pasó?”, “Qué noticia tan triste!! Abrazo al alma de toda la familia “Menudo””, “Tengo un dolor muy grande por esta triste noticia. Que vuele alto y Dios consuele a sus seres queridos”. Más personas estaban en shock ante la muerte de Ray Reyes: “No lo puedo creer, de verdad murió? Me cuesta creerlo, juro que me cuesta”, “Nooooooo que tristeza primero Anthony, ahora vos Ray Reyes”, “¡Sin creer! Ray se ha ido demasiado pronto … ¡Demasiado triste!”, externó la gente, pero Ricky Meléndez sería el siguiente.

Ricky Meléndez tenía gratos recuerdos con Ray Reyes Mientras Charlie Masso se lamentaba, ahora fue Ricky Meléndez el que escribía simplemente un título de una canción interpretada por el fallecido Ray Reyes: “Si Tu No Estás…”, para que la gente reaccionara muy conmovida y triste por lo sucedido al cantante. “Yo pienso que en este momento todas las fans de menudo tenemos una tristeza en nuestro por la partida de Ray desde Venezuela envío mis condolencias a sus familiares y amigos por esta triste pérdida y siempre lo recordaremos bonito, porque muchas soñamos bonito gracias a él y sobre todo esta canción”, “Que tristeza! La pérdida de un ídolo que formó parte de nuestra infancia y adolescencia. Mis condolencias para sus familiares y todos los ex Menudos. Paz a su Alma”.

Al igual que Johnny Lozada, Ricky Meléndez era cercano a Ray Reyes En el Instagram de Ricky Meléndez, se puede ver varias fotografías y videos de la época de Menudo y por supuesto más recientes sobre el reencuentro de los integrantes quienes hasta hace unos años estuvieron de gira por varias ciudades de EEUU hasta que llegó la pandemia por coronavirus. En dichos videos también Ricky Meléndez recibió condolencias: “crecí escuchando su musica, y recuerdo cuando estaba pequeña era feliz cantando “si tu no estas” vivía encanta con esa maravillosa voz, y ahora retumbará en todos los rincones del cielo”, “Descansa en paz mi niño de ojitos verdes si tu no estas mi Tema preferido se queda por siempre en mi corazón na podrá cantarla como tú”. AQUI PUEDES VER EL VIDEO QUE PUBLICÓ RICKY MELÉNDEZ

Johnny Lozada y Ricky Meléndez fueron los más conmovidos por la partida del ex integrante de Menudo Por su parte, al igual que Charlie Masso y Ricky Meléndez, Johnny Lozada le dedicó un video y unas emotivas palabras a Ray Reyes: “Chiquitita Ray Reyes Leon. Que difícil es llegar a una edad en donde tus hermanos de vida emprenden viajes a donde por ahora no los podemos acompañar. Pero como dice la canción, las estrellas brillan Por ti allá en lo alto y así te voy a recordar.”, escribió. En el video, con toda la emoción del mundo, Ray Reyes en compañía con los integrantes de Menudo interpretaban una de sus canciones más famosas: Chiquitita, por lo que las palabras de los fans se deshicieron en dolor: “Y cómo fans de toda la vida de ustedes es muy triste ver cómo seres que alegraron la vida por muchos años en nuestra niñez con Menudo luego en la juventud con Proyecto M luego el reencuentro y bueno ya hoy toca despedir al primer Menudo. Dios lo tenga en su gloria”.

Johnny Lozada, Charlie Masso y Ricky Meléndez se despidieron de Ray Reyes Los comentarios de la gente aparecieron: “Es triste Johnny y es por eso que debes dejar a un lado los rencores y hacer las pases con Charlie para estar en paz porque es en vida cuando se les demuestra el aprecio a las personas ustedes son grandes artistas y se les admira saludos y un hasta pronto Ray”, “descansa en paz, nuestro inolvidable Ray de una época que marcó nuestras vidas!”. “Muchos muchos momentos y memorias mas lindas de mi juventud fueron al lado de ti Johnny y Ray! siempre fueron tan lindos con sus fans! QEPD Ray, gracias por tu vida que lleno tantos corazones de mucha felicidad”, “Wow que triste y lamentable noticia ustedes son mi grupo favorito y a todos los amoooooo. Y desde Venezuela un fuerte abrazo para cada uno de mi Ex Menudo.. Y a Ray vuela chiquitito vuela que alla en el cielo entonaras las más bellas canciones y melodia con Dios y los Angeles”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JOHNNY LOZADA

Los últimos mensajes de Ray Reyes encienden las alarmas La muerte de Ray Reyes, ex integrante de Menudo, a los 51 años, tomó por sorpresa al medio artístico al darse a conocer su inesperado fallecimiento a través de las redes sociales, pues el cantante era muy activo en su página de Facebook en la que estaba en contacto con sus fanáticos. Ahora, pese al darse a conocer las causas de su muerte, por un infarto, muchos especularon que el artista ya presentía lo que le iba a pasar, pues los últimos mensajes que el cantante publicó en Facebook levantan sospechas sobre que estaba pasando por difíciles momentos anímicamente, además de que el hermano quien dio a conocer la triste noticia, no ofreció más detalles.

La gente estaba impactada por la muerte del ex Menudo En la cuenta de Twitter de la empresa ‘Grandes Eventos’ se anunció: “Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo”, escribió Lidda García Acosta, publirrelacionista en un comunicado. Por su parte, el hermano de Ray Reyes daba a conocer la noticia con tristes palabras: “Queridos amigos, familiares y fans. Con un dolor enorme en mi alma les informo que mi amado hermano Ray Reyes falleció. Les ruego que nos den el espacio para digerir toda esta situación y por favor oren por nuestra familia, sobre todo por mi madre que está delicada”. Archivado: Ray Reyes muerte Menudo, Johnny Lozada, Ricky Meléndez

Ray Reyes ex integrante de Menudo dejó mensajes alarmantes Raúl Reyes, hermano de Ray Reyes, ex integrante de Menudo, pidió a la gente que comprenda que es un momento muy complicado con su familia: “Les pido que nunca olviden su legado, hoy más que nunca necesitamos de unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y cara que sientan por su prójimo. Esto es una enseñanza más del universo”. Sin embargo, uno de los últimos mensajes del cantante encendió las alarmas, pues el pasado 21 de Abril en su Facebook escribió: “A todos los que amo. Quizás en el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizas hoy sea la ultima vez que nos hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo…. por que quizás hoy podría ser la ultima vez!!”, escribió. Archivado: Ray Reyes muerte Menudo, Johnny Lozada, Ricky Meléndez