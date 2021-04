Acorde a lo publicado por el IRS que hace eco el portal ‘Noticias ya’ , se da cuenta que el esperado cheque por hijos comenzaría a ser enviado en el mes de julio a padres con menores de edad que califiquen para dicho estímulo, pero no todo lo que brilla es oro, porque ese estímulo podría ser devuelto, aunque no en su totalidad.

El Servicio de Rentas Internas tendrá que utilizar las declaraciones de impuestos de los contribuyentes realizadas en los años 2019 y 2020, para emitir sus pagos adelantados, sin embargo, si los datos no están actualizados, eso ocasionaría un pago excesivo del crédito, por lo que parte del estímulo del cheque por hijos, tendría que ser devuelto.

Las especificaciones para el cheque por hijos para el próximo mes de julio, engloba cantidades de entre 500 y 3 mil 600 dólares por cada menor de 17 años, dependiendo de su edad y la custodia que el padre tenga de cada niño, por lo que si los ingresos de los padres son más altos que el límite, la cantidad disminuye o incluso no aplica el beneficio.

Aunque el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) ha enviado millones de pagos como parte del estímulo de cheques de a más de 160 millones de estadounidenses, algunos todavía están esperando sus primeras cantidades, reseñó el diario The Sun este lunes.

A la información anterior sobre la posible devolución de parte del cheque, si a la fecha, aún no has recibido ninguno de los tres cheques de estímulo (el más reciente de 1,400 dólares) otorgados por el gobierno de Estados Unidos, te mencionamos algunos pasos que puedes seguir para tratar de conseguir algún pago.

Rastrea tu beneficio en caso de que no te haya llegado

Puedes rastrear el estado de tu pago. Eso es lo primero que debes hacer. El IRS tiene un servicio útil, que es la herramienta Get My Payment, que te permite verificar en qué parte del proceso se encuentra tu pago. Pero ten cuidado, pues esta herramienta solo funciona si no recibiste el tercer cheque. La herramienta te indicará cuándo se procesó el pago y en qué forma lo recibirás: cheque, depósito directo o tarjeta de débito.

Además, si hay un problema con tu información, la herramienta te pedirá que completes la información vía online o envíes la información que falta. Si ves un mensaje que muestra “Estado de pago no disponible”, no te preocupes, ya que probablemente signifique que el pago se está procesando. Ahora bien, si te faltó el primer o segundo pago, debes buscar las cartas del IRS que indiquen cuándo se liberaron o depositaron los pagos, o puedes crear un perfil en línea con el IRS en caso de que no puedas localizar las cartas.