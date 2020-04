Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, publica foto de su boda en Instagram

La hija del cantante venezolano despierta los celos de su papá

Usuarios quedan sorprendidos con la respuesta del artista

A través de su cuenta oficial de Instagram, Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, publica foto de su boda con Camilo Echeverry y despierta los celos de su famoso papá.

“Dos meses casada con mi mejor amigo!!! Cada día te amo más @camilomusica. Me gustas mucho, ¿ok?”, escribió Evaluna Montaner para acompañar esta imagen que hasta el momento rebasa el millón de likes.

Pero cuando parecía que todo serían felicitaciones para la feliz pareja, no fue así, ya que Ricardo Montaner escribió algo que dejó sorprendidos a sus seguidores: “Aaahhh pues”, lo que provocó muchas respuestas de todo tipo.

“El mejor comentario”, “Jajaja, vine a comprobar que este comentario fuera real”, “Ella siempre será tuya, mi amor, no te enceles”, “Que le pique una torta, dígalo”, “Jajaja, me gustan sus respuestas”, “Celos, malditos celos”.

Una seguidora del cantante venezolano le hizo una pregunta que incluía también a su hija, Evaluna Montaner, quien está casada con el músico Camilo Echeverry: “@ricardomontaner @evaluna es tu todo, ¿verdad? Que bonitos!!! Cuanto desee que mi hija tuviera un padre así de amoroso como lo eres tú con tu bebé”.

Las reacciones a la respuesta que dio Ricardo Montaner luego de que su hija compartiera una foto de su boda parecía que no tendrían fin: “Jajaja, papá celoso”, “El padre que siempre me gustó tener, bendiciones, los amo”, “¿Se casó contigo entonces?”, “Papá celosito”, “Papá celoso en 3… 2…”, “Te sacaron a la nena!!! Jajaja, los quiero”.

Un seguidor dio a entender que todo esto es culpa del cantante venezolano, autor de temas como “Tan enamorados” y “La cima del cielo”: “Te pones a hacer canciones románticas y mira lo que produces”.

Aunque a muchos les causó gracia, otros internautas se manifestaron de diferentes maneras: “Yo quiero un papá así”, “Igualito a mi papá”, “Siempre me pregunté si mi papá estuviese vivo, ¿cómo habría sido en esas situaciones?”, “Ganó un hijo, Dios le regaló un hijo más”, “Un padre así, porfa”, “Así se puso mi papá después que me casé y eso que me casé a los 29 años. Me decía: ‘Como ahora tiene esposo, es puro esposo y nada de padre’!!!”.

Por otra parte, la pareja formada por Evaluna Montaner y Camilo Echeverry recibieron muchos mensajes de buena vibra luego de que la hija de Ricardo Montaner compartiera una foto de su boda:

“Muero de amor con ustedes”, “Los amo”, “Favoritos”, “Ustedes son demasiado hermosos”, “Pero que hermosura, gracias por esto”, “Bueno, no paro de amarlos”, “Ustedes son mi mejor casualidad”, “Son hermosos juntos, los amo”, “Que les dure hasta viejitos”, “Comiendo delante de los pobres, jaja, mi pareja favorita, siempre deseándoles mucha felicidad, que Dios siga bendiciéndolos”.

Un usuario notó algo “extraño” en el mensaje que escribió la hija de Ricardo Montaner e hizo la siguiente afirmación: “Chale, ya hasta se casaron y aún lo tiene en la ‘friendzone'”.