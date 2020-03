Evaluna Montaner es la niña de papá

La joven viajó a Bora Bora de luna de miel

Una fotografía de ambos causó furor en las redes sociales

“Volvió la niña…papá feliz …” publicó Ricardo Montaner en redes sociales, luego de que su hija, Evaluna Montaner volviera de Bora Bora, Thaití, donde pasó su luna de miel a lado de su marido, Camilo Echeverría; sin embargo, lejos de que la publicación causara sensación, se armó una discusión entre los seguidores del cantante luego de que uno de ellos le dijera a la joven, “señora”.

El cantante, Ricando Montaner, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, a lado de su hija Evaluna Montaner. En la imagen, que tuvo más de 400 mil ‘me gusta’, se aprecia a ambos muy sonrientes, recargados en un carrito de golf.

La publicación generó miles de comentarios, pero el que causó molestia fue el de una mujer que publicó “Ya volvió la señora”, contradiciendo involuntariamente la publicación de Ricardo Montaner: “Volvió la niña…papá feliz …”.

Luego de este comentario, varios seguidores del cantante quisieron dar su opinión al respecto: “Para los padres siempre serán niños o niñas”, “a mí me dicen señora y no volteó jajajaja. Que me digan joven chica o niña, menos señora, señora a los 60”, “para él siempre será su niña, aunque ya sea una señora casada…”, “no falta la gente con sus comentarios fuera de base”, “para los padres siempre sera nuestros niños, mis hijas tienen 34 31 28 y mi pero son mis niñas”, “lo que sea el todo es que hay que aprender a respetar y para el ella será su niña siempre así a ti no te guste”.

Sin embargo, una joven decidió defender a la mujer que le dijo señora a Evaluna Montaner: “Tiene 22 y si es una niña pero está casada. Legalmente es señora. Yo también tengo 22 y no estoy casada pero si me caso no Veo problema que me digan señora se supone que soy ante la ley una señora casada. Se deja de ser una niña. No Veo nada de malo en eso”.

Otras dos jóvenes también salieron a la defensa: “Entendí perfectamente tu comentario la gente si es fastidiosa vale no sabe tener comprensión lectora”, “primero creo que a muchas les falta comprensión lectora y segundo una mujer deja de ser niña cuando comienza a tener intimidad con un hombre, esté casada o no. Lean bien y si no entendieron vuelvan a leer y dejen de buscarle el pelo a todo”.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron dirigidos a Evaluna Montaner es señora o no, otros seguidores de Ricardo Montaner expresaron su cariño por padre e hija: “Que cara de felicidad mas grande. Dios los bendiga siempre”, “Dios bendiga grande mente esa familia hermosa”, “Awww! ¡Qué carita de felicidad!”, “Niña consentida de su papá carajo!! Linda y bendecida Evaluna”, “Siempre serás el mejor papá que ella puede tener… Así ella esté en el momento que esté”.

Pareja enamorada

Evaluna Montaner, de 21 años de edad y Camilo Echeverría, de 25, contrajeron matrimonio en Miami, Florida, el pasado mes de febrero de este 2020, luego de tres años de relación.

Durante la ceremonia, el argentino, Ricardo Montaner, su hija y su yerno nacido en Colombia, compartieron en sus redes sociales fotografías de la boda.