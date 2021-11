Las cosas para el ex beisbolista se complicarían aún más, ya que varios años después de la muerte de Jenni Rivera, en el año 2018, Esteban Loaiza se declaró culpable por posesión de drogas, reconociendo que había llevado 20 kilos de cocaína con la intención de distribuirla en México y Estados Unidos. A años de esto, la vida de Esteban corre peligro.

A pesar de que Esteban Loaiza ganó más de 43 millones de dólares durante su carrera, la mayoría lo fue gastando en casas y automóviles de lujo para él, sus familiares y amigos, quienes de acuerdo con “Los Ángeles Times” vieron en el ex beisbolista “una minita de oro”, gastando todo su dinero en varias de estas cosas.

¿Su vida corre peligro? Esteban Loaiza, la ex pareja de la fallecida Diva de la banda, Jenni Rivera, fue deportado a México tras pagar su condena en una prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, ahora temen por la vida del ex beisbolista, ya que se encuentra actualmente en Tijuana, lugar en el que recibió varias amenazas de muerte.

De acuerdo con el portal People en español , el programa matutino de Telemundo, ‘Hoy Día’ mostró varias fotografías en donde se muestra un poco de la vida que ha estado llevando el ex pelotero tras su salida de la cárcel, provocando que muchos se mantuvieran alertas por su vida debido a los lugares que estaba comenzando a frecuentar.

Tras varios meses de estar recluido por trafico de drogas, se informó que Esteban Loaiza duró 36 meses y 5 meses de libertad condicional, y al finalizar su condena, el ex pelotero fue deportado a Tijuana, lugar en donde nació, por tal motivo es que muchos están temiendo por la vida de la ex pareja de Jenni Rivera.

Cabe resaltar que el portal asegura que el ex de Jenni Rivera pidió asilo en Estados Unidos, tras argumentar que había estado recibiendo varias amenazas de muerte en México por un grupo criminal, así lo confirmó inclusive el también programa de espectáculos ‘Suelta la Sopa’.

El programa de la cadena de Telemundo tomó varias imágenes en donde se le ve a Esteban Loaiza en la discoteca ‘Las Pulgas’ en Tijuana, añadiendo que hay varias personas que temen por la vida y la seguridad del ex pelotero de 46 años, ya que están preocupado por lo que pueda sucederle en esta zona.

“Me acuerdo cuando fui a hacer una entrevista a Cristina Eustace (ex pareja de Loaiza) y a él al Paso Texas, y después de ahí nos fuimos a comer en una camioneta que parecía blindada, y en la comida Esteban nos hizo un comentario de que de repente andaba en la camioneta y lo paraba la policía, y que solo bastaba en decir que era él para que lo dejaran ir”.

Al inicio del video, del programa ‘Suelta la Sopa’ la conductora del programa afirmó que le sorprendió un poco la increíble seguridad que el ex beisbolista tenía antes de ser arrestado, confesando que Esteban Loaiza parecía traer una camioneta grande y blindada:

“Dicen que donde llegue él a Tijuana, lugar en donde vivió mucho tiempo que vaya, donde pise esta ciudad le puede pasar lo peor, y él está advertido y todos en la familia. De hecho estaba oyendo a Juan Rivera en donde decía que no era posible que Esteban saliera tan rápido, él pensaba que seguramente había dado información sobre sus socios y eso también le pondría en peligro su vida”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Ante estas declaraciones, su compañero Juan Manuel afirmó que tras su liberación había mucha preocupación en torno a su vida: “Hay mucha preocupación sobre todo en la familia de Esteban Loaiza, porque sí ha habido amenazas, me han dicho de que ha recibido por lo menos tres personas de su familia”.

“NO ME DIGAS LO QUE DEBO COMER”

Mientras disfrutaban una rica comida en un restaurante, Elena Jiménez, la mujer del supuesto trío entre la cantante Chiquis Rivera y el ex pelotero Esteban Loaiza, le decía a La Diva de la Banda que pruebe algo de su platillo que estaba delicioso, a lo que le respondió que estaba bien.

Y cuando nadie lo esperaba, Jenni Rivera expresó: “Probaré esto si tú pruebas un pene” ante la sorpresa de los demás asistentes, aunque esto no terminaría ahí: “No me digas lo que debo comer y no te diré lo que debes chupar”, y Elena Jiménez respondió: “Le causaste dolor a mis oídos”.