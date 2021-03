Las nuevas leyes sería votadas debido a que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , lucha por encontrar suficientes votos demócratas para la aprobación de la reforma migratoria, y es que al parecer los demócratas hicieron un conteo recientemente y descubrieron que el paquete no sobreviviría como está y decidieron ‘dividirlo’.

“Las condiciones eran tan peligrosas en Guatemala que mis padres tomaron esa difícil decisión de enviar a su hija menor a Estados Unidos. No puedo siquiera imaginarme hacer eso como madre y ahora abuela. Es desmesurado que un país como Estados Unidos que tiene tanto que ofrecer y fue fundado por inmigrantes no vea el aspecto humano en estos jóvenes”, declaró.

Casa Blanca admite malas condiciones de niños en la frontera

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió este lunes que las condiciones en las que se encuentran muchos menores indocumentados en al menos un centro de Texas, gestionado por la agencia responsable de la Patrulla Fronteriza, “no son aceptables”.

En su rueda de prensa diaria, Psaki reaccionó a las denuncias de abogados sobre el centro provisional de procesamiento de migrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Donna (Texas), según las cuales muchos niños duermen en el suelo, pasan hambre y no ven el sol durante días. “(Esas condiciones) No son aceptables, pero creo que el desafío aquí es que no tenemos muchas opciones”, dijo Psaki.