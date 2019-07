Esposos para siempre: El secreto de una relación de más de 30 años

Página

30 años y contando: descubre cómo tener un matrimonio exitoso

¿Esposos para siempre? ¡claro que es posible!

Los mejores secretos de las parejas más longevas

El enamoramiento es una etapa de la vida que muchas personas ansían y que, con el tiempo, se quedan guardadas en el corazón como uno de los mejores recuerdos. Si tenemos suerte, esta etapa se va transformando poco a poco en algo mucho más grande que una simple etapa: elegimos a nuestro compañero de vida para ser esposos para siempre.

Por supuesto, el amor es un compromiso, pero también es un proceso por medio del cual dos personas se encuentran y deciden ver y apreciar en ellas algo que no ven en nadie más; y aunque no haya un manual de cómo tener una relación exitosa, aquellos que han pasado más de la mitad de sus vidas compartiendo sus alegrías y tristezas con una pareja saben que hay ciertas cosas que se pueden hacer para lograr hacer que los años no pasen en vano y que su relación crezca cada día más.

No idealices a tu pareja

Antes de contraer matrimonio, las parejas ya deben de conocer a la persona con la que se casarán. Es muy importante conocer a profundidad a tu futuro esposo o esposa, ya que algunas personas viven bajo la falsa creencia de que éste cambiará una vez que vivan juntos o que, después de un tiempo de casados, empezarán a hacer cosas que antes no hacían. Lamentablemente, esta no es la norma, y lo más natural es que las personas continúen con los mismos hábitos después de casados.

Cuando idealizas a tu pareja, las probabilidades de sufrir una decepción son altas. Entiende que él o ella, al igual que tú, es un ser humano con debilidades y fortalezas que en ocasiones pueden llegar a generar actitudes que podrían causarte alguna molestia o disgusto; esto no es el fin del mundo, ya que el reconocer los aspectos más vulnerables de tu pareja te ayudará a comunicarte mejor con ella.

Sé fiel física y emocionalmente

No es ningún secreto que las infidelidades han roto más matrimonios que ninguna otra circunstancia, y aunque algunas personas deciden trabajar en sí mismas para superar una etapa de infidelidad, tristemente la confianza es algo difícil de restablecer una vez que se ha roto. Ya sea una infidelidad física o emocional, lo cierto es que a veces es necesario regresar en el tiempo y recordar qué es lo más valioso que deseas tener en tu vida para poder tomar decisiones más acertadas.