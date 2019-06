Página

Salen a la luz las primeras imágenes de la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Entre las fotos se pudo ver a algunos invitados al compromiso

Asimismo, se reveló un video de Chiquis llegando al recinto

Chiquis y Lorenzo se casan. Aparecieron las primeras fotografías y videos de la polémica boda entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez que comienza a ser toda una tendencia en las redes… y al parecer no estaba muy feliz.

La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, “la diva de la banda”, se casó este sábado a puerta cerrada en un templo de Pasadena, California, con Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Original Banda El Limón. Sin embargo al decir por las primeras fotos que se filtraron no se veía muy contenta, pues había pedido que no fuera la prensa.

La boda se celebró en la iglesia Westminster Presbyterian, una edificación de arquitectura gótica en la ciudad sede del Desfile de las Rosas, la fiesta estadounidense de Año Nuevo.

La ceremonia se celebró “a puerta cerrada” por un contrato firmado por los recién casados, de 34 años ella y de 32 él, con sus padrinos patrocinadores.

El casamiento de Chiquis y Lorenzo “estilo realeza de rancho” será televisado en el “reality show” conocido como “The Rivera’s”, cuya cuarta temporada comenzará el 11 de agosto por el canal NBC-Universo.

Con las puertas del templo literalmente cerradas y con un equipo de seguridad controlándolo todo, los invitados llegaban a la puerta lateral, en donde los encargados corroboraban que sus nombres estuvieran en la lista de invitados.

Pero las imágenes salieron a la luz en Suelta la Sopa y en ellas aparece muy molesta: “Salió con cara de enojada..porqué ya le regaron su contrato para vender su boda”, “Se ve bien encabr…”, “en esa foto parece enojada y poco feliz al casarse”.

