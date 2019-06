View this post on Instagram

La SEGURIDAD nunca tiene un límite en estos eventos .., 6:15 pm el camarógrafo de @elgordoylaflaca fue agredido afuera del lugar …, la seguridad le dio 2 puñetazos ..,y lo escupió y golpeó su cámara …, y de pilón apuntaron con el arma a los reporteros , y una de las reposteras tuvo que llamar al 911 , esto sucedió afuera donde se está llevando acabo la fiesta de la boda de Chiquis y 3 de seguridad fueron detenidos 🤦🏻‍♀️ esto ya se salió de control ! Se que la responsabilidad es de ambas partes pero !!!! LA VIOLENCIA NUNCA SERÁ JUSTIFICADA !!! QUIERO QUE ENTIENDAN LOS REPORTEROS Y CAMARÓGRAFOS SON MANDADOS POR SUS JEFES ES SI TRABAJO !! CÓMO A CUALQUIERA DE USTEDES SI JEFE O PATRÓN LES DICE LO QUE DEBEN HACER! P.D NADIE ESTÁ CULPANDO NI A JUAN NI A CHIQUIS LEANN BIEN