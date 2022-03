Este lunes, durante la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, (AIFA), la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, revivió un chiste , una broma que hace alusión al ex presidente Enrique Peña Nieto, y después dijo que “le salió del alma”.

El secretario de Defensa entregó a López Obrador y a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, una memoria gráfica de la construcción del AIFA y una moneda conmemorativa. El presidente López Obrador no pronunció discurso por la veda electoral ante la consulta de revocación de mandato, informó El Universal.

La frase, que es una broma , hace alusión a la vez que al entonces presidente Peña Nieto se le grabó diciendo “estamos ya por bajar en Oaxaca, a un minuto de aterrizar, no menos, a cinco minutos”. En la escena pueden verse a los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, Alfredo del Mazo y Omar Fayad, así como el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez. El presidente López Obrador no siguió la broma.

En el clip que fue difundido a través del canal de YouTube de El Universal se puede apreciar como el mandatario asiente con la cabeza diciendo que ‘no’ ante el chiste que su esposa lanzó de manera espontanea haciendo alusión al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

En el video se puede observar claramente que para el presidente de la República no fue de su total agrado el chascarrillo de su esposa, pues sus expresiones faciales dicen más de mil palabras. Luego de la tremenda carcajada que Beatriz Gutiérrez se le escucha decir “¡Ay! Se me salió del alma” mientras seguía riendo.

Internautas no tardaron en reaccionar

Muchos de los internautas mediante la plataforma de YouTube, salieron en defensa de la esposa de Andrés Manuel López Obrador tras percibir el momento lleno de un poco de tensión luego de que Beatriz Gutiérrez lanzara ese chiste mientras se encontraban en la sala de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Creo que la mayoría hemos hecho ese chiste en alguna ocasión. Es un clásico mexicano”, “Yo también he sacado ese chiste… en Peña nieto teníamos un comediante involuntario como el gran Samy”, “Es un clásico no pude faltar “, “Fue épico, gracias sr Peña Nieto su chiste quedo para siempre”, “La cara de AMLO con el chiste no tiene precio” son algunos de los comentarios que se leen. Archivado como: Esposa hace enojar AMLO.