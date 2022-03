Internautas piden respeto para la familia del intérprete de ‘118 balazos’

Ante esta publicación también los internautas reaccionaron de manera rápida tras enterarse lo que había ocurrido con ‘El tesoro de Sinaloa’, por lo que de manera rápida plasmaron sus comentarios al respecto lamentando el terrible acto que se suscitó el pasado mes de febrero, pidiendo respeto para la familia.

“Quita tus fotos compa, está persona tiene familia y no la están pasando bien, puedes dar tu noticia pero no faltes al respeto!”, “Y como dice el corrido de 118 balazos me eh salvado 3 veces de una muerte segurita con puro cuerno de chivo , ya la 4ta vez ya no vivió para contarla”, “Por favor tengan respeto”, se puede leer. Archivado como: Foto funeral Gabriel Soto.