Alejandra Espinoza ¿es maltratada en Televisa?

La presentadora y ahora actriz estaría por estrenar telenovela

Cuenta una mala experiencia con compañero de actuación que la hizo temblar Alejandra Espinoza se encuentra muy emocionada porque este mes estrenará finalmente su telenovela ‘Corazón Guerrero’ que marca su debut como protagonista en un melodrama de Televisa, sin embargo, además de las críticas de la gente indignada por darle oportunidad sin tener tanta experiencia actoral, ¿será que le hacen la vida imposible? Hace unos días, en la alfombra roja de unos premios, la mexicana que está por estrenar ‘Corazón Guerrero’, dijo que en su primer día de trabajo le costó bastante el empezar a filmar la telenovela gracias a la pesada broma que el hizo Gonzalo García Vivanco, su protagonista masculino. Alejandra Espinoza ¿no la quieren en Televisa? La mexicana dijo con toda sinceridad que había trabajado previamente con la modalidad de memoria, aprenderse sus diálogos de escenas de telenovelas en las que participó como Rubí, sin embargo, ella pensaba que al ser la protagonista de ‘Corazón Guerrero’, todo sería por medio de ‘apuntador’, es decir, se los dictarían en el oído. Cuál fue su sorpresa, que al llegar a la grabación el primer día de su telenovela, siendo su debut estelar en Televisa y con todos los nervios por esa situación, su pareja en la televisión, Gonzalo García Vivanco le haría una de las bromas más pesadas que la puso nerviosa e incluso hasta la hizo temblar.

¿Le pusieron el pie en Televisa? Entrevistada en la alfombra roja de unos premios, Alejandra Espinoza contó: “Yo había trabajo antes en otras producciones y lo hacía de memoria y aquí me dijeron ‘tienes que usar apuntador’ y dije bueno, estuve practicando con el apuntador con un coas que contraté en Miami, entonces cuando llego ahí (Televisa), mi coach me dijo ‘no te memorices las líneas, porque si te las memorizas, y después te las están diciendo por el apuntador, no va a fluir…”, contó. Sin embargo, jamás esperó, que en efecto, al llegar, le darían la noticia de que aparentemente debía ser todo a memoria lo que la puso muy nerviosa: “…Yo dije ‘ah bueno, no me las voy a memorizar, voy a saber la idea, voy a entender el texto perfectamente, bla bla bla… llegamos el primer día de grabaciones, el más horrible de todos porque es donde más nervios tienes…”, siguió diciendo.

¿Su compañero de Televisa no la quiere? Alejandra Espinoza narró los nervios y la situación que su protagonista masculino le diría al llegar en su primer día de grabación de la telenovela, cuando ella tenía más nervios e inseguridad: “Llego yo y es como que ‘ah no, vamos de memoria’, me dice Gonzalo (García Vivanco) que es mi compañero y yo ‘Noooo’ y me dice ‘Sí, sí vamos de memoria'”, aseguró. Pero la presentadora de televisión y ahora actriz, no contaba con que todo se trataba de una broma pesada por ser novata en el mundo de la actuación y que su compañero se la había preparado junto con otras personas para jugar con ella por el nerviosismo que manejaba en ese primer día de grabaciones.

“Llego en primer día de trabajo sin saberme las líneas”, cuenta Alejandra Espinoza en su debut en Televisa La actriz se puso aún más nerviosa por las palabras de su compañero: “Pues yo llego en mi primer día de trabajo sin saberme las líneas, entonces me las tuve que aprender al momento, estaba más nerviosa que nunca, la pierna no me dejaba de temblar… fue horrible, y luego él se estaba comiendo un tamal de fresa y me dice ‘quieres’ y yo ‘cómo voy a querer ahorita, tenía el estómago aquí (en la garganta) horrible”, manifestó. Y después se tranquilizó y pudo salir adelante con toda la calma: “Ese primer día fue horrible pero ya los demás ya fueron fluyendo, ya llevamos cinco semanas de trabajo y la verdad es que estoy muy contenta, en México ‘Corazón Guerrero’ arranca el 28 de marzo que es un día después de mi cumpleaños”, dijo la actriz.

Hace días había dado polémica declaración sobre su suegra Y es que hace días, la presentadora estuvo en medio de la polémica por unas declaraciones. Alejandra Espinoza estuvo como invitada en un podcast de Pitaya FM mismo que reprodujo en una parte la cuenta de Instagram ‘Univisión Famosos’, donde la mexicana narró una experiencia complicada con su suegra y es que la mamá de su esposo se la ‘puso difícil’ al principio de la relación. “Chocábamos en un principio porque teníamos una manera de ser muy similar, entonces había como que un roce, yo sentía que yo no le caía como que muy bien al principio de la relación”, comenzó diciendo la ahora actriz sobre la forma en que batallaba con su suegra al principio de su noviazgo con su actual esposo.

¿Alejandra Espinoza tiene una mala relación con su suegra? La suegra de Alejandra Espinoza es la señora Doña Nydia Ramos y la relación de Alejandra Espinoza con su actual pareja Aníbal Marrero llega a cumplir este 2022 nada más y nada menos que 11 años, por lo que con toda tranquilidad pudo solucionar los problemas que en un principio tuvo con la mamá de su esposo. En el podcast, la mexicana precisó: “Tienes que poner límites, tienes que poner límites de lo que tu aguantas, de lo que estás dispuesto a aguantar y de lo que no estás dispuesto a aguantar, si algo no te gusta dilo, dilo tú y si a lo mejor no tienes la forma más respetuosa de hablar, díselo a tu pareja, que le diga, yo así lo hacía”, comentó entre risas.

La mexicana que debutará en Televisa como protagonista de telenovela no se quedó callada Y es que al inicio de su relación con Aníbal, la mexicana Alejandra Espinoza pasó por lo que todas las mujeres: no tener confianza con su suegra y eso complicaba mucho la situación: “Yo así lo hacía al principio porque yo no tenía mucha confianza con mi suegra y si había algo que no me gustaba yo siempre le decía a Aníbal ‘dile a tu mamá queeee’…”, expresó. Para fortuna del esposo de Alejandra Espinoza, las cosas mejoraron con el tiempo y según palabras de la mexicana, la relación que tiene con su suegra es mucho mejor ahora: “Ahorita tengo una excelente, excelente relación con mi suegra pero sí siento yo que si a lo mejor en un principio no hubiéramos puesto límites, a lo mejor la historia sería otra”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO ALEJANDRA ESPINOZA DE SU DEBUT EN TELEVISA Y LA BROMA QUE LE HICIERON.