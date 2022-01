¿Necesitas saber cómo arreglar una relación? ¿Están tú y tu pareja en un mal momento? ¿Discutes más estos días de lo que te acurrucas? Es completamente normal para las relaciones de largo plazo perder esos fuegos artificiales iniciales que ambos experimentaron los primeros años juntos. Pero como en cualquier relación, la acumulación lenta de los problemas por la rutina en la convivencia, el estrés laboral, y la llegada de los niños (y el cansancio total de todo eso), en verdad pueden poner un freno a tu vida sexual y al lumbral de la paciencia.

Pero, aun si en este momento odias a tu pareja mucho más de lo que una vez lo adoraste, todavía no tires la toalla. De acuerdo con The New York Times, dos de cada tres divorcios son iniciados por mujeres. Así que da un paso hacia atrás, recobra la perspectiva, y a medida que piensas cómo arreglar tu relación, intenta una de estas cosas hacibles para ayudarte a enamorarte de nuevo.

No esperes que sea como antes

Aunque el inicio fue divertido, no quieres imaginar las mariposas que una vez sentiste cada vez que tu pareja entraba al cuarto. “Es importante recordar que de hecho, esas sensaciones están relacionadas con un miedo oculto o rechazo, así que hay un elemento de riesgo que crea la emoción,” dice la especialista en relaciones, Ellen Hartson en una entrevista a Red Book. “La sensación que trae de vuelta la emoción es una conexión más tranquila y sutil que es constante, estable y gratificante. Aunque este sentimiento es menos caótico, no lo confundas con la seguridad, porque puede llevar al estancamiento”.