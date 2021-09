A la hija de Jenni Rivera no le fue nada bien con los comentarios, quien a pesar de que se veía espectacular en un entallado vestido naranja, eso no impidió que a Chiquis Rivera le llovieran infinidades de críticas en redes sociales, afirmando que la cantante parecía como toda una “calabaza de Halloween”.

Y es que, a pesar de que sus fotografías recaudaron más de 117 mil me gustas a través de su cuenta oficial de Instagram, y de que varios famosos, entre ellos la mexicana Ana Patricia Gámez, destacaran lo hermosa que se veía, eso no impidió que seguidores la comenzaran a criticar, afirmando que ese vestido “no le favorecía en nada”, provocando que Chiquis reaccionara mandando un contundente mensaje.

Más y más comentarios negativos comenzaban a llegarle a Chiquis Rivera presumiendo su entallado vestido color naranja durante la ceremonia de los premios Latin Billboard: “Tanto dinero tirado en cirugías para nada”, “Que onda con el vestido estilo momas de Guanajuato”, “Ay Chiquis ni cómo ayudarte, para que te enredas eso”, “Esta no colabora, uno bien rechoncho no se pone eso”.

Al inicio de su mensaje, el cual publicó minutos después de la ceremonia , Janney escribió lo siguiente, afirmando que ella no era ninguna de las mujeres delgadas que se suelen ver desfilando con entallados vestidos en las alfombras roja: “No, no soy la mujer que quizás ‘algunos’ quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja”.

“Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin cojones! Así como a Karol G, i love myself, ando so should you”, finalizó Janney en su contundente mensaje, afirmando que las criticas respecto a su vestido realmente no le afectaban en lo absoluto.

No le creen, seguidores no le creen al contundente mensaje de Chiquis Rivera

Lamentablemente para Chiquis Rivera esto no impidió que seguidores respondieran su contundente mensaje en redes sociales, afirmando que si realmente fuera segura de sí, no tendría por qué dar explicaciones de nada: “Una mujer segura no da explicaciones, simplemente no le da la atención, pero como no es el caso tiene que ponerlo en redes sociales que no le importa cuando si le importa lo suficiente”.

Varias seguidoras sacaron a relucir las supuestas cirugías que Janney se ha realizado: “Uy sí, que seguridad, si se la pasa en los quirófanos haciéndose lipos, que no le funcionen es otra cosa, peo se tiene que amar como es”, “Ahh, qué bueno qué lo dice, aunque en la mayoría de las veces use filtros en las fotografías. Mija ya deje de decir qué es segura de sí misma ni usted se lo cree. Lo único qué estamos seguros es que usted no tiene talento artístico, porqué pa andar en el mitote ahí sí”. Fueron uno de los tantos comentarios que recibió Chiquis Rivera tras responder a las criticas por su vestido narajana en la ceremonia de los Billboard.