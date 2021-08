Y es que mientras la colombiana luce un cuerpo regio y espectacular a sus 44 años, no pareciera que con semejante figura tenga ya dos hijos, Milán de 8 años de edad y Sasha de 6, sin embargo, siempre ha sido una controversia los rasgos físicos de los niños quienes ‘se dejan ver’ de vez en cuando en las cuentas de Instagram de sus papás .

Gerard Piqué sorprendió a sus seguidores con una foto junto a sus retoños y los hijos de Shakira llamados Milán y Sasha quienes están irreconocibles y visiblemente más crecidos, por lo que levantaron sospechas sobre su físico y la gente no dudó en especular.

La fotografía fue posteada por varios medios de comunicación en Instagram como ‘El Gordo y la Flaca’, y no dejó de impactar sobre el parecido de los grandes niños de Shakira y la gente opinó: “Milan es igual a Pique y Sasha se parece a Shakira”, “Sasha es Shakira en versión rubia”, “Los dos son igualitos a la mamá no sacaron nada del papá”.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso futbolista pareja de Shakira comparte momento de su vida profesional pero también junto a sus hijos y la colombiana, incluso lo hace más seguido que la intérprete de ‘Ojos Así’, por lo que impactó con su cambio de look en una foto.

Gerard Piqué tiene 34 años y Shakira 44, pero la diferencia de edades no ha sido tan visible, puesto que el futbolista guarda una imagen más madura y ella se conserva como una jovencita, por lo que la gente no distingue que la colombiana es 10 años mayor que su pareja.

“Se ve más guapo con barba”, “15 años menos”, “Shakira si come muy bueno”, “Se ve mejor y más guapo”, “Perdió el flow”, “Igual sigue de guapo”, “Me encantó, se ve lindo”, “Me gusta más con barba”, “Yo creo que se ve mejor”, “Es guapísimo de cualquier manera… bendiciones para el y su hermosa familia”, comentaron algunas personas.

Ahora Gerard Piqué ¿parece el hijo de la cantante?

En su más reciente publicación de Instagram, el futbolista español escribió: “Night Out (Noche de salida)”, visiblemente más cambiado con sus grandes ojos azules resaltando sin barba y con el cabello corto, imagen que fue tomada con muchos halagos por parte de sus seguidores de la red social:

“Madre mía menudo flow”, “Qué guapo”, “Jajaja no importa lo mucho que te afeites, ya creciste Piqué y no hay vuelta atrás”, “Horrible”, “Se paga a 1.01 que lo has dejado con shak! Típicas fotos de recién soltero buscando granjera”, “Piqué del 2007?”, “Te quitaste 10 años de encima compadre”, le comentó la gente.