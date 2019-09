View this post on Instagram

Agradecer mi ayer, mi ahora, Sonreír por lo vivido y desear 🙌🏼. Para mi, para ti, para nosotros, para ellos, para Uds lo mejor! Todos merecemos ser felices 💙 Fluir sin resistir 🏖🌊🌊🌊 . . . #calmaenelalma❤️ #despuesdelatormenta #cristy #cs #cristysolis #agradecida #refleccionesdelavida #lanostalgiainvade