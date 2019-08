Página

Chiquis Rivera incendió las redes al presumir sus más sensuales movimientos de trasero junto a su esposo Lorenzo Méndez

La polémica pareja desató las más bajas pasiones con el candente baile que se filtró

Los internautas no dudaron en dar su punto de vista ante los ardientes pasos

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez hicieron gala de sus pasos más sensuales de baile y subieron la temperatura en las redes al ‘perrear’ de forma muy sexy y dejaron claro que viven uno de los mejores momentos de sus vidas.

La hija de Jenni Rivera y su ahora esposo no desaprovecharon la atrevida música y en medio de una reunión en donde se pudo escuchar a más personas incitándolos a bailar, sacaron chispas a la pista de baile.

En el clip se puede ver a Chiquis Rivera vistiendo ajustados leggins negros y blusa del mismo tono mientras choca su trasero con las partes íntimas de Lorenzo en un movimiento que desató las más bajas pasiones.

Posteriormente, Lorenzo Méndez hizo lo propio y llevó a su esposa hasta una pared para después hacer un movimiento y quedar parado de manos y agitando su retaguardia frente a Chiquis.

El clip que fue filtrado en Instagram reunió cerca de 1,500 reproducciones y los internautas no tardaron en reaccionar ante el ‘sucio perreo’ de los recién casados.

Un internauta aplaudió la forma de divertirse de la pareja: “Eso está bien porque son ellos no es con nadie desconocido, son esposos no se aburren de su vida de casado no le miro nada de malo”.

Y otro coincidió: “Me encanta que se la pasan súper y a los que están criticando pin… gente amargada!!!”.

“Ello sí se saben divertir”, escribió uno más.

VIDEO #1: CHIQUIS RIVERA y LORENZO MÉNDEZ SE DIVIERTIERON DE LO LINDO