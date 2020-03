View this post on Instagram

Encontrar esta foto mientras aprovecho mis días de quedarme en casa por la pandemi mundial de verdad que me movió mucho el alma. No recordaba que existía este recuerdo. Alberto (Juan Gabriel) fue siempre un amigo para nosotros 🙌🏼 Su música inspiradora y llegadora, su amistad entrañable, su recuerdo y legado eternos y su partida sigue siendo dolorosa. Cuándo decimos que somos Únicos, cuándo podemos reconocer que somos lo que mostramos en vida , es cuando imágenes como esta nos enseña que hay talentos que solo se ven una vez en la vida!! Hay vivencias que quedan grabadas , que hay lugares mágicos como Michoacán 🇲🇽 que ha dado frutos inolvidables como a quienes considero los mejores cantautores de nuestros tiempos como mi esposo @marcoantoniosolis_oficial #JuanGabriel al igual que mi compadre #JoanSebastian que no está en la foto. En momentos como estos, donde la Madre Tierra nos recuerda lo efímeros que somos, valoremos lo que más tenemos:familia y amigos que se han convertido en familia por elección! Pasemos tiempo de calidad con los nuestros; no desperdiciemos la vida que uno nunca sabe como se va… . . #yomequedoencasa #yomecuidoyotecuido #cristysolis #ca #juangabriel #marcoantoniosolis #lomejordeméxico #lomejordelamusica #legendas #losmomentosnoserepiten #livinggratefully #[email protected]#tbt🔙📸 #haceapenas16años #michoacanos