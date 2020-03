El papá de la desaparecida cantante Jenni Rivera, está de luto por al muerte de alguien muy querido

Fallece Ángel Parra, ingeniero de grabación conocido por su trabajo con Chalino Sánchez

Recibe decenas de mensajes de aliento de sus seguidores y conocidos

Don Pedro Rivera luto. En pleno caos por el coronavirus, Don Pedro, el papá de la desaparecida cantante Jenni Rivera, está de luto por al muerte de alguien muy querido y cercano, no pudo contener la tristeza y publicó una foto con un mensaje a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram dio a conocer que la persona que falleció es Ángel Parra, ingeniero de grabación conocido porque trabajó con una grande de la música regional mexicana, Chalino Sánchez.

El escrito que dejó colgado en su cuenta @pedroriveramusic fue el siguiente: “Ángel Parra fue un gran ser humano e ingeniero de grabación de muchos artistas famosos, dentro de ellos Chalino Sánchez que prácticamente grabó todos sus éxitos con él. Para mí un honor haber sido su amigo. Dios te tenga en su santa gloria”.

Y continuó: “Hoy se nos adelantó Ángel Parra, está ya produciendo música en el cielo. Él fue el ingeniero que grabó prácticamente toda la música de Chalino Sánchez y muchos artistas más. Dios te tenga en su santa gloria amigo. Gracias por todo lo que nos enseñaste”, concluye el papá de Jenni Rivera.

En las fotografías se puede ver a don Pedro Rivera quien se encuentra a lado del ataúd de su amigo mientras lo observa con el sombre en la mano y luego otra donde posa junto a la fotografía del finado. Estas imágenes fueron comentadas por decenas de personas conocidas y algunos seguidores.

Pero la tristeza del papá de Jenni Rivera no convenció a muchos y algunos criticaron que en una fotografía salía con una gran sonrisa: “Hay yo. No entiendo por qué he visto varias fotos de amigos y familiares tomando la foto sonriendo junto al difunto, esto se me hace muy falta de respeto y don Pedro, cual , dolor sonriendo hay no hasta muerto sonríen”.

“Pero el gran músico Ángel Parra, ayer se cumplieron 3 años de haber fallecido”, “Siento mucho haber perdido a este gran hombre y compañero del medio artístico y musical. Mis más sentidas condolencias a toda la familia Parra”, fueron otras de las condolencias qu,e recibió la familia del amigo de Don Pedro, papá de Jenni Rivera.

Alguien más recordó al fallecido y dijo: “Tuve el honor de convivir y realizar dos discos grabados y dirigidos por el señor Ángel Parra, sinceramente fue grande como ser humano y en su profesión muy honesto, muy abierto, atento”.

“Yo estuve ayer en este funeral como familia de él que es una buena persona y un gran tío, Dios lo tenga en su santa gloria”, “mis mayores pésame a la familia”, “hoy seguirá grabando música celestial en el cielo y ya se rencontraron con Chalino Sánchez”, comentaron otras personas sobre el luto que se vive por la inesperada muerte del amigo del papá de Jenni Rivera.