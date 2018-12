Luego de recibir duras críticas y ser comparada con Zuleyka, Alicia Machado deslumbró con un bikini y donde demostró que aún luce una tremenda figura.

Alicia Machado visitó el set de ‘Un Nuevo Día’ para compartir detalles acerca del certamen de belleza Miss Universo.

Durante su participación en el matutino, se pudo ver a la exreina de belleza luciendo un vestido en tonos melón de manga larga, pero con un impactante y muy, pero muy pronunciado escote, que dejaba al descubierto gran parte del busto de Machado.

Sin embargo, el atuendo de la venezolana no se llevó los aplausos del público, quienes argumentaron que ese tipo de prendas ya no son aptas para ella y las críticas en torno a su físico y su persona no tardaron en aparecer.

“Horrible Alicia Machado. Se ve gorda, vieja y con un cabello horrible. ¿Qué le pasó?”, “horrible, acabada”, “ponte un sostén que te haga el favor”, “gorda”, “qué vieja se ve Alicia Machado”, “qué asco. La Machado ya se ve gorda y vieja”, “cómo ha engordado Alicia Machado”, “la arrogancia en persona”, “Alicia Machado no se ve fea por gorda, se ve fea por falsa, manipuladora, mentirosa, dramática, chismosa y loca”, comentaron algunos.

Asimismo, la comparación entre Machado y Zuleyka se hizo presente.

“Zuleyka está hermosa, pero la otra… de terror”, “el vestido no favorecía a Alicia Machado… Zuleyka como siempre, una reina”, escribieron.

Esta ola de insultos llevó a la venezolana a tomar cartas en el asunto y decidió dar una ‘cachetada con guante blanco’ a sus detractores, con una fotografía en donde muestra su escultural cuerpazo en bikini.

Alicia Machado aprovechó el sol de Miami, Florida y subió varias imágenes a su cuenta de Instagram, en las que se le ve desde una alberca con un ardiente bikini rojo, que muestra su retaguardia y sus atributos delanteros en su máximo esplendor.

