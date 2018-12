View this post on Instagram

“Toda una vida Me estaría contigo No me importa en que forma Ni donde, ni como pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida que la cuido por ti 🎵 🎶 🎵 . . Mi amor @marcoantoniosolis_oficial Brindo 🥂🍾 por todos estos años maravillosos que Dios nos ha concedido en estar juntos! 25 años se dicen fácil!!!! Y aquí estamos con nuestras almas más unidas que nunca!! What an amazing journey it’s been! Gracias por llenar mis días de tanto amor y felicidad 💖💖 . #misbodasdeplata #bodasdeplata #mianiversario #marcoantoniosolis #cristysolis #blessed #amormio #sisepudo #25años #pasaronvolando #