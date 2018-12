Kate del Castillo no pierde la oportunidad de promocionar su tequila a través de las redes sociales, aunque en esta ocasión fue criticada por sus admiradores por usar una imagen que consideraron poco apropiada.

El pasado 12 de diciembre, día que se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, la actriz de Ingobernable subió una fotografía junto a “La Morenita” en su cuenta en Instagram.

“¡Felicidades Virgencita! Eso quiere decir que hoy empieza el Guadalupe-Reyes. Siempre con HONOR y con tequila Honor aún mejor”, escribió Kate del Castillo en su post, que ha conseguido más de 123 mil likes, aunque sus admiradores expresaron su descontento.

“Mal, a la Virgen no se le usa de esa forma. ¿Por qué no saca a su madre en calzones? Puede que venda más tequila de esa manera”, “no me gusta esa foto, debería ser más humilde”, “no des la espalda a nuestra Morenita, por favor”, “qué mala idea este post, se nota que a Kate le vale pura… la Virgen”, fueron algunos comentarios, reseñó El Universal.

En la publicación, donde Kate del Castillo luce un vestido escotado, también se pueden leer los comentarios: “La gente sin cerebro confía en las imágenes”, “eres guapísima y talentosa, pero en esta ocasión no estoy de acuerdo con la publicidad de tu producto utilizando la imagen de nuestra madre de Guadalupe”, “una narco p… usando la virgen para hacer publicidad a su asqueroso tequila”.

Sin embargo, también hubo seguidores quienes defendieron a la artista mexicana al escribir: “El orgullo de ser mexicano”, “solo es una imagen, respeten más a Dios, idólatras”, “te miras hermosa junto a la virgencita de Guadalupe”.

