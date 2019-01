View this post on Instagram

Arrancamos el 2019 con buenas noticias!!! Quiero compartir con ustedes esta nominación al premio Emmy @televisionacad por @alrojovivo Gracias a ustedes por su sintonía, su cariño y su lealtad, sin ustedes esto no es posible, a @telemundo por su visión y compromiso con la audiencia hispana, a @mariacelestearraras por ser una extraordinaria profesional, a mi productora @laudelca que es mi amiga, cómplice y la mejor productora de entretenimiento, a mi manager @luisbalaguer1 que nunca dejó de creer en mi y de luchar por mi regreso a la televisión y muy en especial a @luisfernandez Presidente de @noticiastelemundo quien apostó por mi y me brindó la oportunidad de volver a trabajar en lo que más amo en la vida a nivel profesional, la televisión!!! Por eso siempre le estaré agradecido. De los cobardes no se ha escrito nada, y de ti mi querido Luis se escribirán muchas cosas!!! A todos mis compañeros de #alrojovivo por ser guerreros incansables en esta batalla diaria por ser los número uno y recordarles que está nominación es de todos porque la televisión se hace en equipo!!! Felicidades a todos!!! #rodnerfigueroa #emmyawards