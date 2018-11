View this post on Instagram

Gracias #MichelleObama por esta gran exclusiva para #elgordoylaflaca #Repost @elgordoylaflaca ・・・ Esta tarde en #Exclusiva @michelleobama habla de todo con nuestra @liliestefan su matrimonio, su paso por la #casablanca su libro #becoming y hasta se pusieron a bailar 👌 📖