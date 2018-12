Una polémica fotografía de Rodner Figueroa y Raúl de Molina está dando la vuelta en las redes y no precisamente para bien, ya que los insultos hacia Raúl de Molina son devastadores.

A través de su cuenta de Instagram, Rodner decidió publicar una foto con “El Gordo” sin imaginarse las repercusiones que esta tendría.

En la imagen se ve a ambos de pie, desde Miami.

Figueroa luce un pantalón casual con una camisa de vestir blanca y un asaco abierto en color negro.

Por su parte, Raúl de Molina porta un pantalón oscuro, camisa blanca de vestir y un saco a cuadros en tonos rojizos.

La polémica postal fue acompañada del siguiente texto: “El Gordo y El Flaco”.

Al poco tiempo de haberse hecho público, el post superó los 6 mil me gusta.

Sin embargo, los comentarios de los usuarios no fueron agradables.

“No es una foto que me agrade mucho, pero dice mucho de ti, Rodner, después de la hipocresía de ‘El Gordo y La Flaca’ cuando saliste de Univisión. En mi caso no me tomaría una foto con un hipócrita”, “wow, mis respetos, Rodner, porque yo la verdad no me tomaría una foto con el más hipócrita de Univisión. Te dio la espalda ‘Poncio Pilatos’, se lavó las manos el gordo, por eso no miro ese aburrido programa”, “Rodner, eres una bella persona, no cambies. Lo mismo es tratar con personas humildes que con famosos, mientras que el gordo ese es falso”, “cómo recibes al pin… gordo que con los dos, con la pin… flaca no tienen una pizca de humildad y ni tienen la mínima idea de lo que es ser amigo”, “qué hipócrita ‘El Gordo’ de Molina”, puede leerse en los duros comentarios.

