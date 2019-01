View this post on Instagram

Hoy por la mañana nos despertamos con una lamentable noticia que pone de luto la musica grupera… Lamentablemente falleció nuestro gran amigo Reynaldo Flores, Tecladista, Director y Fundador del @grupotoppaz. De parte de sus compañeros y amigos de Liberación envíamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia Flores Tamez, de corazón sepan que estamos con ustedes en estos momentos tan difíciles y elevamos nuestras oraciones al cielo pidiendo a Dios por el eterno descanso de Reynaldo.