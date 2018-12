Los infortunios se han convertido en el pan de cada día para Emiliano, hijo de Pepe Aguilar. En esta ocasión se filtró otro triste acontecimiento.

El hijo del cantante no ha parado de ser noticia y en varias ocasiones las críticas le han caído con todo.

En su cuenta de Instagram Emiliano fue duramente criticado al ponerse varios tatuajes en el rostro.

Ante este hecho, los usuarios reaccionaron con comentarios como: “¡No, en la cara no!”, “te roba personalidad”, “tienes una carilla medio tristona”, “¿qué pe… con tu vida? ¿estás idiota o qué?”, “a eso se le llama estar pen… y no mam…”, “te sigo porque me nacía saber de ti, pero tatuaje en la cara… ya no me gustó, y sí es tu vida, pero nada que ver con tus hermanos. Ahora sí te perdimos”, “la oveja descarriada de la dinastía Aguilar”, le escribieron.

Y como estos hay muchas más críticas hacia su persona.

Además, los lamentables fallecimientos de seres queridos han venido a continuar con las tragedias en su vida.

El hijo de Pepe Aguilar subió una fotografía en la que aparece un señor al que nombraban Don Roberto que lamentablemente perdió la vida y según Emiliano, se trataba de uno de sus mejores amigos.

Siguiendo con esta línea, una mujer a quien el joven llamaba “Nana” falleció y esto significó un duro golpe en la vida de Aguilar.

Por si esto no fuera poco, un nuevo acontecimiento podría significar otro momento de tristeza en la vida del hijo del intérprete.

Y es que su exnovia de nombre Perla Camacho fue captada disfrutando de las mieles del amor en los brazos de otro hombre.

En una imagen filtrada en Internet se puede ver a la mujer portando un pantalón de mezclilla y un top en color negro mientras se toma una foto enfrente de un espejo junto a otro sujeto.

