Yo siempre positiva, contenta y con muchos deseos de transmitirles un poquito de esa energía que tanta falta hace para nuestro día a día. Y recuerden: comiencen donde están, usen lo que tienen y hagan lo que pueden!! Un afectuoso saludo para todos y en un rato nos vemos #hedicho #anamariapolo