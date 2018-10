View this post on Instagram

“Está bien. Se que no está pensando. Nunca lo hace”: Así fue que el presidente #Trump insultó a una periodista hispana. _ Durante una rueda de prensa para dar detalles sobre el nuevo tratado de comercio conocido como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC), Trump dio la palabra a la periodista Cecilia Vega de ABC news para hacerle una pregunta. Esto fue lo que pasó.