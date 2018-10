El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una serie de mensajes por Twitter la mañana del lunes en el que felicitó a México y Canadá por haber alcanzado un “nuevo acuerdo comercial maravilloso” que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor entre las tres naciones del subcontinente desde 1994.

“Bien tarde anoche, nuestra fecha límite, alcanzamos un nuevo acuerdo comercial maravilloso con Canadá para ser incluido en el acuerdo que ya habíamos logrado con México. El nuevo nombre será el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA (por sus siglas en inglés). Es un buen acuerdo para los tres países, resuelve deficiencias y errores en el TLCAN, abre mercados a nuestros agricultores y fabricantes, reduce las barreras comerciales a Estados Unidos y unirá a las tres grandes naciones en competencia con el resto del mundo. ¡El USMCA es una transacción histórica”, dijo en dos tuits.

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new Trade Deal with Canada, to be added into the deal already reached with Mexico. The new name will be The United States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great deal for all three countries, solves the many……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2018