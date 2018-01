Tras darse a conocer la noticia de que el presidente Donald Trump canceló el programa migratorio para 200,000 salvadoreños, María Elena Salinas no pudo quedarse callada.

“Deje de separar familias señor Trump. Usted dijo que iría tras criminales. Usted mintió”, fue el contundente mensaje que escribió la periodista mexicana en su cuenta de Instagram, junto a la imagen de un tuit que publicó.



“Está ganando la política de odio y racismo de la administración Trump. Cancela TPS para 200 mil salvadoreños, dejarían 192 mil niños nacidos en EE.UU. desamparados”, escribió la exconductora de Noticiero Univisión en Twitter, desde sus vacaciones en Islandia.

Está ganando la política de odio y racismo de la administración Trump. Cancela TPS para 200 mil salvadoreños, dejarían 192 mil niños nacidos en EEUU desamparados. — Maria Elena Salinas (@MariaESalinas) 8 de enero de 2018

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Tanto a favor como en contra de lo que Salinas escribió.

“Qué triste, Dios mío”, “esta persona no se ha tomado el tiempo de ver el daño que le hace a las familias, pero cada lágrima que unos padres derramen y niños, él derramará el doble”, “¡¿quién lo parará?!”, “Dios nos ampare”, fueron algunas de las opiniones en Instagram.

“No culpen a Trump, culpen a las pasadas administraciones que hicieron de una protección temporal un status legal permanente, esto iba a pasar tarde o temprano”, escribió otro usuario.

“Ni a favor, ni en contra, es un permiso temporal. El día tenía que llegar, seamos realistas, nosotros somos los que estamos invadiendo y exigiendo a un país que no es NUESTRO y el presidente todo lo que ha hecho es por su gente… seamos conscientes”, agregó alguien más.

“Y va de nuevo la señora a hablar mal, cuando su presidente Obama tuvo ocho años para arreglar el estatus migratorio de mucha gente, pero no lo hizo porque según los republicanos o el Senado no lo apoyaban, ¿dónde está su opinión cuando le quitó a los cubanos lo de ‘pies descalzos’, ahí no hicieron gran escándalo”, fue la opinión de otro usuario.