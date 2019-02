View this post on Instagram

💥 Ya podemos contar el secreto mejor guardado de este aniversario: @mariacelestearraras y @myrkadellanos regresan hoy a #PrimerImpacto 🙌 No se pierdan el programa en horario especial de 4pm a 6pm ET con muchas más sorpresas.#25añosdeImpacto #TBT