Hija de Eugenio Derbez posa al estilo de Aracely Arámbula y casi muestra todo

View this post on Instagram

#FelizViernes !!!! que Alegría que siguen los festejos 🎊🎶🎁🥂💕😘 amooo los viernes y el cuerpo lo sabe ….. 🎶🎊💕🥂🍀🎁🎶 cerrando este 2018 !!! #MuchoAmor #Felicesfiestas #LosAmooo ooo