Clarissa Molina y Univisión han tenido que enfrentar duras críticas y ataques en contra de la conductora y de la credibilidad de Mira Quien Baila All Stars, luego de que ella fuera la gran triunfadora del reality, lo que muchos consideraron un fraude.

Y esque la polémica se desató porque la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue de sólo un 3 por ciento, siendo Clarissa la gran vencedora con 30% de los votos, contra un 27% de Amara ‘La Negra’, quienes durante las seis semanas que duró la competencia fueron de las participaciones más destacadas.

Cabe resaltar que a Clarissa hasta le valió fuertes críticas el participar en el programa, ante la ‘cercanía’ que tuvo con Toni Costa, a quien acusaron de tener ‘un romance’ con la presentadora.

Tanto Clarissa Molina, como la cuenta en Instagram de Mira Quién Baila subieron fotografías y videos del triunfo de la conductora, mismos que recibieron muchos comentarios acusándolos de fraude: “Si en realidad ganó esa muchacha… ¿Por qué en los comentarios no hay tanto apoyo a la ganadora y al concurso? Si eran 4 personas; 3 de cada 10 mínimo votaron por ella, no veo 3 mensajes por cada 10 hablando y defendiendo a ella ni al programucho”, “¿El público eligió? Si haces un sondeo basado en los comentarios ,el disgusto es mayor, entonces me pregunto ¿dónde está el público que votó por Clarisa?”, “Eso no se los cree nadie! Todo el mundo está disgustado con ese resultado… como pierden la credibilidad, solo por adular a un favorito de ustedes!”.

Y los comentarios en contra de Clarissa no paraban: “El voto del público nunca ha contado siempre es lo mismo, ellos se burlan de las personas que votan porque esos shows ya están arreglados”, “Que falta de respeto, Clarisa no debió ser la ganadora, Amara y Pedro son mejores, para qué ponen jueces si ellos en realidad no eligen al ganador, el ganador es por publicidad, no por baile como debería ser”, “La próxima cámbienle el nombre al show y póngale mira el hipopótamo malabarista”, “Para mí era Amara la ganadora! No vuelvo a ver MQB nunca más!”.

Y ante las críticas, a Univisión no le quedó de otra más que responder: “Recuerda que los jueces juegan un papel muy importante y el público juega otro. La idea de que voten es que elijan a quien consideren él o la mejor”.

Pero también dio su apoyo a la oponente de Clarissa: “Sin duda Amara es muy talentosa. Ambas cuentan con una gran red de seguidores. En esta ocasión quien obtuvo más votos fue Clarissa”, se publicó en la cuenta de Instagram del programa.

