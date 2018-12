El comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que está muy triste, luego de la muerte de su compañera y amiga Lourdes Deschamps, de quien también reveló detalles de su sorpresivo deceso.

A través de su cuenta de Facebook, Ortiz de Pinedo escribió: “Noticia lamentable… mi querida amiga y compañera de ‘Cero en Conducta’ y ‘La Escuelita, Lourdes Deschamps… desgraciadamente falleció… estoy muy triste”.

Además envió sus condolencias a sus familiares: “Deseo que mi admirado Chucho Ramírez y su hijo encuentren pronta resignación. Extrañaré a mi compañera, actriz y productora Lourdes Deschamps!!!”.

De acuerdo con Radio Fórmula, Ortiz de Pinedo reveló que el pasado jueves 27 de diciembre Lourdes Deschamps presentaba mucha tos. Por lo que desafortunadamente fue hallada muerta por su esposo, Jesús ‘Chucho’ Ramírez, quien fue director técnico de la selección Sub 17, campeona del mundo en el 2005.

El unitario “Cero en conducta”, a lado de Jorge Ortiz de Pinedo, la lanzó mediáticamente.

De acuerdo con Ortiz de Pinedo, la actriz sufrió un fuerte ataque de tos el jueves y cuando llegó su marido, el entrenador de futbol Jesús Ramírez, ya había fallecido.

Según el diario La Verdad Jorge Ortiz de Pinedo al llegar a la funeraria donde fue velada la actriz, mencionó a los medios: “ha sido verdaderamente inesperado y este tipo de decesos lastiman muchísimo. Estoy muy triste”.

Jorge Ortiz de Pinedo mencionó que supo la noticia de la muerte de Lourdes Deschamps a través de una llamada que le hizo Televisa, el famoso mencionó que hace como tres meses fue la última vez que vio a la actriz y durante su encuentro estaban platicando de los proyectos que tenía la actriz.

“Chucho salió en la mañana y cuando regresó, ya había muerto Lourdes, entonces le deseo a toda la familia, amigos y compañeros actores que nos recuperemos pronto de esta pérdida (…) nos vimos hace tres meses, me estaba compartiendo sus proyectos de cine, en (el restaurante) Arroyo, era una mujer muy entusiasta”, recordó el actor según Milenio.

La muerte de Lourdes Deschamps ha dejado una gran tristeza a todos los famosos del medio del espectáculo.

La familia de Deschamps informó que el deceso fue por causas naturales. Los restos de la actriz fueron cremados la tarde de este viernes.

Como actriz y productora, Deschamps sólo sembró buenos recuerdos entre sus compañeros. Juan Ignacio Aranda, con quien compartió escenario en 2013 con “El enfermo imaginario”, obra que ella produjo, recuerda:

“Era emprendedora, creativa y siempre apoyando el teatro. Con la obra ganamos todos los premios ese año y sin embargo fue un fracaso, no nos fue a ver nadie”.

Un cariño fraterno fue el que cultivó con el actor Rubén Cerda, con quien formó parte del elenco del programa “Cero en conducta”, a fines de los 90. “Conviví durante siete años todos los días, la veía más que a mi familia”, cuenta.

En su vida cotidiana, cuentan, Lourdes se desvivía por sus nietas. Y el futbol fue parte importante de su vida, por la cual hizo Campeones, sobre el equipo ganador en el Mundial Sub 17 de 2007. Dejó pendiente un proyecto sobre Sor Juana Inés de la Cruz que deseaba levantar.

La actriz mexicana y productora Lourdes Deschamps Briones, esposa del extécnico de la Selección Mexicana Sub 17, Jesús Ramírez, falleció este viernes, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la @ANDIMéxico, comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes Deschamps, actriz y productora, conocida por ‘Campeones’, ‘Villa, itinerario de una pasión’, ‘Lazos de amor’, ‘Cero en conducta’. Descanse en paz”, publicó el organismo en su cuenta oficial de Twitter acompañado de una imagen en blanco y negro de la actriz, con un moño negro en señal de duelo.

Mientras la ANDI no precisó las causas del deceso, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), que se unió a las condolencias, indicó que Deschamps murió en la Ciudad de México.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la @ANDIMexico , comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes Deschamps. Actriz y productora, conocida por “Campeones, “Villa, itinerario de una pasión”, “Lazos de amor”, “Cero en conducta”. Descanse en paz. pic.twitter.com/jAS1DDNYgL — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) December 28, 2018

“La Federación Mexicana de Futbol expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de la Sra. Lourdes Deschamps Briones, esposa de Jesús Ramírez Ruvalcaba, quien fue director técnico de la Selección Nacional de México Sub 17, campeona del Mundo en 2005, y madre de Diego Ramírez Deschamps, director técnico de la Selección Nacional Sub 20.

La Federación Mexicana de Fútbol, Lamenta el Fallecimiento de la Sra. Lourdes Deschamps Briones. https://t.co/uVeG73z2oT pic.twitter.com/zQpTwcjhdQ — FEMEXFUT (@FMF) December 28, 2018

“El futbol mexicano se une en oración para que familiares y amigos encuentren pronta resignación. Descanse en paz”, publicó la Femexfut en esa red social.

De acuerdo con el diario Milenio, durante este año Lourdes Deschamps presentó su película ‘Campeones’, donde contaba la historia del Tricolor juvenil que alzó el título de la Copa del Mundo 2005, en Perú. ​

Fallece Lourdes Deschamps, actriz de telenovelas mexicanas como "Lazos de amor", "El precio de tu amor" y de la recordada serie de comedia producida por Jorge Ortiz de Pinedo "Cero en Conducta". pic.twitter.com/chEPmg62qP — Media Click (@mediaclicksv) December 28, 2018

Las condolencias por el fallecimiento de Lourdes Deschamps rápidamente comenzaron a inundar las redes sociales.

“Nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos de nuestra querida amiga, actriz y productora Lourdes Deschamps por su muy sensible partida. Nuestras oraciones hasta el cielo”, escribió la actriz Paty Álvarez en su cuenta de Twitter.

Nuestro más sentido pésame a toda la Familia y Amigos

de nuestra Querida Amiga, Actriz y Productora Lourdes Deschamps @loudeschampsb #LourdesDeschamps por su muy sensible partida .

Nuestras Oraciones hasta el Cielo #QEPD 🙏🏻@PattyAlvarezTv @BenLagunass @BenLagunassPR — Patty Alvarez TVMusic💫 (@BenLagunass) December 28, 2018

