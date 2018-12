La actriz mexicana y productora Lourdes Deschamps Briones, esposa del extécnico de la Selección Mexicana Sub 17, Jesús Ramírez, falleció este viernes, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la @ANDIMéxico, comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes Deschamps, actriz y productora, conocida por ‘Campeones’, ‘Villa, itinerario de una pasión’, ‘Lazos de amor’, ‘Cero en conducta’. Descanse en paz”, publicó el organismo en su cuenta oficial de Twitter acompañado de una imagen en blanco y negro de la actriz, con un moño negro en señal de duelo.

La ANDI no precisó las causas del deceso, en tanto que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), que se unió a las condolencias, indicó que Deschamps murió en la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Vidente que predijo el 9/11 hace terrible adelanto de lo que le pasará a Trump

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la @ANDIMexico , comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes Deschamps. Actriz y productora, conocida por “Campeones, “Villa, itinerario de una pasión”, “Lazos de amor”, “Cero en conducta”. Descanse en paz. pic.twitter.com/jAS1DDNYgL — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) December 28, 2018

“La Federación Mexicana de Futbol expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de la Sra. Lourdes Deschamps Briones, esposa de Jesús Ramírez Ruvalcaba, quien fue director técnico de la Selección Nacional de México Sub 17, campeona del Mundo en 2005, y madre de Diego Ramírez Deschamps, director técnico de la Selección Nacional Sub 20.

La Federación Mexicana de Fútbol, Lamenta el Fallecimiento de la Sra. Lourdes Deschamps Briones. https://t.co/uVeG73z2oT pic.twitter.com/zQpTwcjhdQ — FEMEXFUT (@FMF) December 28, 2018

“El futbol mexicano se une en oración para que familiares y amigos encuentren pronta resignación. Descanse en paz”, publicó la Femexfut en esa red social.

De acuerdo con el diario Milenio, durante este año Lourdes Deschamps presentó su película ‘Campeones’, donde contaba la historia del Tricolor juvenil que alzó el título de la Copa del Mundo 2005, en Perú. ​

Fallece Lourdes Deschamps, actriz de telenovelas mexicanas como "Lazos de amor", "El precio de tu amor" y de la recordada serie de comedia producida por Jorge Ortiz de Pinedo "Cero en Conducta". pic.twitter.com/chEPmg62qP — Media Click (@mediaclicksv) December 28, 2018

Las condolencias por el fallecimiento de Lourdes Deschamps rápidamente comenzaron a inundar las redes sociales.

“Nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos de nuestra querida amiga, actriz y productora Lourdes Deschamps por su muy sensible partida. Nuestras oraciones hasta el cielo”, escribió la actriz Paty Álvarez en su cuenta de Twitter.

Nuestro más sentido pésame a toda la Familia y Amigos

de nuestra Querida Amiga, Actriz y Productora Lourdes Deschamps @loudeschampsb #LourdesDeschamps por su muy sensible partida .

Nuestras Oraciones hasta el Cielo #QEPD 🙏🏻@PattyAlvarezTv @BenLagunass @BenLagunassPR — Patty Alvarez TVMusic💫 (@BenLagunass) December 28, 2018

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >