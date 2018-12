Aracely Arámbula está cerrando el 2018 de la mejor manera, ya que posó de manera muy sensual y encendió la temperatura de las redes.

Además de prepararse para el próximo año, “La Chule” se encuentra de manteles largos, ya que hace pocos días reveló que alcanzó 3 millones 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Y lo festejó con un video en el cual agradece el apoyo de tantos y tantos fans que han estado con ella desde sus inicios en el mundo de la actuación.

Los mensajes de apoyo por parte de los usuarios no tardaron en aparecer, escribiéndole mensajes como: “La mujer más hermosa de México, sin duda”, “guapísima”, “felicidades, reina. Y vamos por más”, entre muchos otros.

Sin embargo, algunos cibernautas criticaron fuertemente a la actriz: “Ya no hayas , cómo llamar la atención , que tristeza a lo que has llegado”, “De verdad solo eso tienes para mostrar , creo deberías de demostrar que también tienes talento ¿qué pasará contigo cuando el físico se acabe?”, “Por favor no lo hagas, no es necesario. Hay un tiempo, una edad, un momento. De verdad basta de bikinis, neta”.

Pero también muchos dijeron que era envidia: “hermosísima!!!! Las envidiosas que no poseen un cuerpo tan hermoso como el de ella, son las primeras en ladrar”, “Cuerpazaso de los mejores y tu bellísima. Despiertas envidia en algunas mujeres”, “Sinceramente eres muy bella y con mucho carisma …… si hacen malos comentarios … es pura envidia , bella mujer !!!”, “hermosísima!!!! Las envidiosas que no poseen un cuerpo tan hermoso como el de ella, son las primeras en ladrar”.

“Tristemente esta mujer está hueca. No tiene nada, solo físico. Luis Miguel le dio un lugar en la pantalla, pero nada que aportar”, se puede leer.

No obstante, parece que el duro mensaje no mermó los ánimos de Aracely y decidió nuevamente compartir una foto y un video luciendo su escultural cuerpo en un impactante traje de baño.

Arámbula publicó estas nuevas postales con motivo del fin de año y para desearle a su público que se la pasen de maravilla.

En la infartante imagen se puede ver a Aracely desde una habitación, sosteniendo su cabello con ambas manos y portando un sombrero playero.

Además, la actriz luce un traje de baño a una pieza en colores rosa, amarillo, verde, vino y negro, el cual está descubierto al frente, dejando ver el abdomen y gran parte de los pechos de Aracely, así como de la cintura y mostrando sus amplias y bellas piernas en todo su esplendor.

